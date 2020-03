Dobio od trenera papir s uputama pa ga pojeo nakon čitanja (VIDEO)

Trabzonspor je jučer gostovao kod Gaziantepa u utakmici 25. kola turske Super Lige i remizirao 1:1 i tako produžio niz neporaženosti u domaćem prvenstvu.

Ipak, trener Trabzonspora je htio da njegova ekipa osvoji sva tri boda kod devetoplasirane ekipe Turske pa je usred utakmica na teren poslao papir s uputama o tome kako bi do toga trebali doći.

Papir je stigao do Badoua Ndiayea, Trabzonsporovog veznjaka, a on je nakon čitanja odlučio da je najsigurniji način na koji može spriječiti protivničke igrače da i oni saznaju plan njegove ekipe da pojede papir. Pa je to i učinio.

YOK ARTIK!



Trabzonsporlu #BadouNdiaye ilk yarıda teknik direktör Hüseyin Çimşir'in gönderdiği taktik kağıdını yiyerek yok etti. https://t.co/kH2Z76aMMj — SPORBORD (@sporbord) March 7, 2020

Autor: Fokus.ba