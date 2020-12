Do kraja sedmice tmurno, oblačno i kišovito, a na planinama će padati snijeg

Prema najavama meteorloga danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno vrijeme s kišom. Na planinama će padati snijeg. Obilnije padavina u Hercegovini.

Poslije podne ili u večernjim satima u većem dijelu Bosne očekuje se prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 10, a najviša dnevna od 6 do 11, na jugu do 14 stepeni.

Za sutra je najavljeno pretežno oblačno vrijeme s povremenom kišom u Hercegovini i u zapadnim područjima Bosne. U ostatku naše zemlje je moguća slaba rosulja. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je i magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 9, a najviša dnevna od 5 do 11, na jugu do 13 stepeni.

U petak će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokm dana sa povremeno slabom kišom u Hercegovini, na planinama centralne i istočne Bosne može provijavat i slab snijeg. Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu do 8, a najviša dnevna od 4 do 9, na jugu do 11 stepeni.

Za vikend također je najavljeno umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana, ponegdje u istočnim i jugoistočnim područjima i sa slabom kišom, a na planinama može provijavat i slab snijeg. Jutarnja temperatura od 0 do 5, na jugu do 7, a najviša dnevna od 4 do 9, na jugu do 11 stepeni.

