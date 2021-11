Đoković: Stalo mi je šta ljudi misle o meni, pogađaju me laži

Novak Đoković vratio se na teren na Mastersu u Parizu, a pred početak ovog turnira otvorio je dušu.

“Želim da završim godinu kao broj jedan, imam dobru priliku za to, a najviše me motiviše Dejvis kup”, priznao je Novak koji je otkrio da ne čita šta se o njemu piše u medijima, ali i dodaje da ne može da izbjegne informacije koje se provlače kroz štampu.

“Ne čitam novine ni po aplikacijama ni štampana izdanja, ne gledam ni vijesti na TV-u već nekoliko godina. Ipak, zbog prisustva na društvenim mrežama, dođem do tih informacije koje se provlače kroz medije. Ne mogu da kažem da me ne pogađa – čovjek sam, imam emocije, i naravno da mi je stalo… Koliko god da mi je stalo da zastupam prave vrijednosti, da se borim za pravdu i za istinu, toliko mi je i stalo šta generalno ljudi misle o meni”, priznao je Nole i dodao:

“Ne zavisi mi život od toga, jer znam ko sam i šta sam, trudim se da živim život po pravim postulatima. Da griješim, griješim, ali pogađa me nepravda i kada se šire laži. Ne pogađa me kao ranije, jer sam na neki način i navikao, od svjetskih medija, pa i od domaćih… Stvara se jedna propaganda, uvučen sam u sve to na osnovu nečega što sam ranije govorio. Sistem informisanja je otišao u pravcu koji više nije onaj koji je osnova za novinarstvo. Slobodnog novinarstva i informisanja je sve manje… Sve se više kontroliše iz jednog ili dva izvora, pa se širi propaganda koja odgovara eliti ili određenoj grupaciji ljudi. Sigurno da me pogađa, ali to me neće spriječiti da se zalažem za stvari za koje smatram da su ispravne”, poručio je Đoković, piše Kurir.

