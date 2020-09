Đoković dodatno novčano kažnjen od organizatora

Novak Đoković, prvi reket svijeta, dodatno je kažnjen od strane organizatora US Opena sa 17.500 dolara.

Srpskom teniseru oduzeto je 250.000 dolara koliko je osvojio na ovogodišnjem Otvorenom prvenstvu SAD, međutim uz tu sumu biće “kraći” i za 17.500 dolara.

Od ove cifre deset hiljada ide za “nesportsko ponašanje”, a sedam i po zato što je preskočio konferenciju za medije.

Đoković se nije pojavio pred novinarima nakon što su ga organizatori diskvalifikovali jer je nenamjerno pogodio lopticom linijskog sudiju.

Najbolji teniser svijeta oglasio se saopštenjem na društvenim mrežama u kojem se izvinio svima, a potom je i dan kasnije napisao, tačnije zamolio sve da ne vrijeđaju linijskog sudiju.

