Djevojka zatrudnjela s 14 godina pa je izbacili iz škole: Sada je diplomirala

Tinejdžerska trudnoća je oduvijek predmet rasprave, ali i negativnih reakcija okoline. Upravo s time se susrela i Rachael Campey koja je sa svega 14 godina doznala da će postati majka. Tada su je natjerali da napusti školu, ali ona nije odustala od svog sna.

Kako kaže, promijenila je čak sedam različitih obrazovnih ustanova, ali je i radila “bezbroj” poslova kako bi ostvarila svoj cilj. No sve se isplatilo, prenosi Hayat.ba.

Naime, Rachel je sada diplomirala na univerzitetu Leeds Trinity, a na svečanoj proslavi joj je društvo pravila kćerka Lily-Rose.

Kad sam s 14 godina otkrila da sam trudna, obećala sam da ću raditi neprestano kako bi ti omogućila najbolje djetinjstvo koje mogu – napisala je na Twitteru obraćajući se svojoj kćerci, koja joj je bila najveća motivacija na ovom putu.

Danas sam u 21. godini diplomirala sa šestogodišnjakinjom pokraj sebe – napisala je ova ponosna mama.

Kako je ispričala u razgovoru za Mirror, Rachel pati od tjeskobe i bila je jako nervozna zbog ceremonije dodjele diploma. Zato je sve svoje zvanice natjerala da dođu čak tri sata ranije, računajući na to da bi nešto moglo krenuti po zlu. Srećom, to se nije dogodilo.

Kada sam obukla togu, moja je kćerka rekla da izgledam kao neko iz ‘Harryja Pottera – prisjetila se Campey te otkrila kako se tokom ceremonije rasplakala jer malena Lily nije skrivala koliko je ponosna. Djevojčica joj je stalno mahala i svima govorila kako je to njena mama.

No ima i razloga za ponos. Naime, njezina mama je nominirana za najinspirativniju osobu na dodjeli nagrada Yorkshire Choice Awards. Bilo je to pravo priznanje za uložen trud i odlučnost.

Ipak, i sama kaže kako ne želi da se njezina priča shvati kao promoviranje maloljetničke trudnoće.

When I found out I was pregnant with you at 14, I promised I would work non stop to give you the best childhood I could.



7/8 education systems later, countless jobs and everything life could possibly throw at us.



Today I graduated at 21 with my 6 year old by my side. 👩‍🎓 👩‍👧💛💫 pic.twitter.com/n7SqP2QEv4