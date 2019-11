Djevojka skršila auto, hitna mislila da je mrtva zbog maske koju je nosila

STUDENTICA se malo zanijela sa šminkom za Noć vještica pa je izazvala zbunjenost djelatnika hitne pomoći nakon što je u nesreći razbila automobil.

Sidney Wolfe vozila je doma iz uklete kuće u South Pointu (Ohio) u petak navečer, objasnila je na Twitteru. U ukletoj kući promovirala je nadolazeći mjuzikl “Carrie” temeljen na romanu Stephena Kinga, koja će se izvoditi na njezinom fakultetu, Sveučilištu Marshall u Zapadnoj Virginiji

U mjuziklu Wolfe glumi protagonisticu, a kako bi promovirala predstavu, odjenula se kao Carrie tijekom klimaktične scene, što je uključivalo i lažnu krv. No kostim, koji je vjerojatno bio hit u ukletoj kući, zbunio je djelatnike hitne, ali i policiju nakon što je Wolfe udarila jelena i razbila automobil.

Na Twitteru je opisala kako su djelatnici hitne mislili da je mrtva, a njezina objava postala je viralna. Djevojka je prošla samo s masnicom na nozi, izvijestio je Huffington Post Reported.

Everyone is asking for the backstory so here it goes. I was promoting Carrie the Musical at a haunted house. At the end of the night, I was too tired to shower and remove my makeup so when i wrecked the first responders saw my blood and freaked. pic.twitter.com/RksJVMv4uX