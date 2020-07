Djevojka skakala s krova u bazen, bolno je i za gledati kako je završilo

Neki su se šalili da se Amerikanci ponašaju kao da imaju besplatno zdravstveno osiguranje

Mlada žena skočila je s krova na zabavi, no nije završilo kako je očekivala.

Na početku snimke koja je postala viralna na društvenim mrežama vidi se djevojka koja stoji uz muškarca na krovu kuće dok ljudi uz bazen na zabavi navijaju i snimaju.

Jasmine Rodrigues objavila je snimku na Twitteru gdje je u samo nekoliko dana prikupila više od 11 miliona pregleda te postala viralna. Iako je skok mnogima izgledao bolno, djevojka je prošla bez ozljeda, a čak je i dignula ruke u zrak kad se pojavila iznad površine vode.

Video je izazvao različite reakcije. I dok su se neki pitali zašto bi uopće pokušala izvesti taj skok, a drugi bili sretni da je djevojka prošla bez ozljeda, neki su se šalili da se Amerikanci ponašaju kao da imaju besplatno zdravstveno osiguranje.

it got deleted twice on tik tok but.. this was my 4th of July /: pic.twitter.com/1BtEzA0Mtv