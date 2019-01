Djevojka na utrku došla s dvogledom pa postala hit, vidite li zašto

Jedna djevojka postala je hit na Twitteru jer je bila vrlo kreativna u krijumčarenju alkohola na utrku.

Nepoznata djevojka započela je 2019. godinu na utrci u engleskom Čeltenhamu, gdje ju je uhvatila kamera kako krišom pije iz pljoske koju je sakrila u dvogled.

Na službenom Twitter profilu “ITV Racinga” osvanuo je GIF te situacije, koji je lajkalo više od 40 hiljada ljudi.

-10 od 10 za trud – piše uz kratki snimak koji je mnoge oduševio.

Inače, sličan “izum” može se pronaći na Amazonu, gdje se može kupiti za manje od 30 KM, a u njega stane 450 mililitara tekućine.

10 out of 10 for effort on this! 👏🤣 pic.twitter.com/LUq485Ia6Y