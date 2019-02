Djelić sekunde ga dijelio od užasa: Bob jurio punom brzinom, a on bio ispred njega

Djelići sekunde dijelili su neopreznog radnika od rušenja i moguće katastrofe nakon što se našao na putu jurećem bobu četverosjedu tokom testne utrke u Lejk Plesidu.

Navodno je radnik ostao na stazi dok se bob iz Monaka spuštao pogriješivši u vjerovanju da se zaustavio zbog prevrtanja. Informacija da se okrenuo i nastavio voziti do njega, očito, nije došla. Pa se dogodilo ovo:

Close call in Lake Placid! 🤭



A track worker didn’t know the flipped Monaco car had turned back upright. He jumped off the track just in the nick of time.



