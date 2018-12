Dječak preminuo nakon što su ga više puta vratili iz Hitne pomoći

Prije nekoliko dana (u utorak, 11. decembra) od posljedica sepse u KBC-u Split preminuo je devetogodišnji Gabriel Bebić iz Metkovića, koji je bolovao od upale pluća.

Dva dana prije smrti, u nedjelju, dva puta su ga s Hitne u Metkoviću poslali kući, dok su ga u ponedjeljak s Hitne poslali pedijatru.

Dječak je prvi put došao u Dom zdravlja Metković 1. decembra i tad je imao problema s kašljem, a grlo i pluća su mu bili u redu. Par dana kasnije dobio je temperaturu i njegova mu je liječnica u petak propisala antibiotik. Međutim, kako se dječakovo stanje naglo pogoršalo, otac ga je u nedjelju popodne doveo na Hitnu koja se nalazi u zgradi Doma zdravlja Metković.

Na Hitnoj su ga pregledali i poslali kući, a potom ga je otac iste večeri ponovno doveo na Hitnu jer je dječaku bilo loše, a Hitna ga je ponovno poslala kući i rekla ocu neka dođu u ponedjeljak ujutro svojoj pedijatrici. Kako drugo jutro njegova pedijatrica dr. Rasema Bubica nije bila u smjeni, otac je dječaka doveo kod drugog pedijatra dr. Vladimira Krmeka, no medicinska sestra im je poručila da im je prevelika gužva i da ga ne može primiti.

Direktor “ne zna detalje”

Potom je dječak došao kod treće pedijatrice koja je zaposlena u Domu zdravlja Metković, dr. Ksenije Kaleb, koja ga je primila i dječak se već tada nalazio u jako teškom zdravstvenom stanju.

“Kad je dječak došao k meni u ordinaciju, pristupila sam pregledu i odmah na prvi pogled sam uočila da je dijete vitalno ugroženo i posumnjala na sepsu. Dijete je bilo ataktično, jedva je disao, teturao je, nije mogao održavati ravnotežu. Od sepse je bio u hipotenziji, ruke i nokti su mu poplavili. Disanje na desnim plućem nije se uopće čulo. Nije mogao govoriti. Nije mogao otvoriti usta, grlo mu je bilo žareće crveno, posumnjala sam odmah da se uslijed upale razvija sepsa. Dijete je bilo slabog kontakta i klonulo. Problem je što u Domu zdravlja ne možemo napraviti brze pretrage krvi, već moramo čekati dva do tri sata, a vremena za čekanje nije bilo. Odmah sam ocu rekla da ga vodimo na Hitnu medicinsku pomoć koja je kat ispod nas, da se započnu mjere naprednog održavanja života i da ga se što prije preveze u KBC Split jer je svaka minuta bitna. S Hitne je nakon sat i 20 minuta dijete odveo helikopter u Split, no sve je to bilo kasno. Jako mi je žao i kao liječnik se ne mogu pomiriti s činjenicom da ga je otac u zadnjih 20 sati, od nedjelje do ponedjeljka vodio kod 4 liječnika, dva puta na Hitnu u nedjelju, potom u ponedjeljak kod pedijatra, pa na Hitnu pa onda tek kod mene i da se na kraju dogodio smrtni ishod.

Ni jednom mu nisu vađeni laboratorijski nalazi. Imao je gripu koja obara leukocite i onda imao nesreću da je dobio gnojni streptokok koji je nesmetano napravio velike probleme na svim organima. To je prestrašno”, ispričala je dr. Kaleb za Index.hr.

Dječakova pedijatrica dr. Rasema Bubica je cijelo vrijeme imala pacijente i nije se mogla javiti novinarima za komentar. Direktor Doma zdravlja Metković Mihovil Štimac je rekao da ne zna previše o ovom slučaju i ne zna zašto se nisu napravile pretrage

“Žao nam je što se to dogodilo, ne znam detalje o tom slučaju, sve je išlo preko Hitne. Oni imaju svoj protokol, a ovdje je bio najmanji dio na nama. Nitko ne bježi od odgovornosti, zdravstveni djelatnici moraju prepoznati kad se radi o teškom slučaju poput ovog, no svaki liječnik i sestra su neovisni i ne mogu komentirati tko je i kako postupio u ovom slučaju. Problem je što kod nas laboratorij ne radi od subote popodne do ponedjeljka ujutro, no ako je nešto ozbiljno onda se zove laboratorij”, rekao je Štimac.



Na pitanje zašto se onda nije pozvao laboratorij pa da se dječaku izvadi krv i učine pretrage, rekao je da ne zna. “Ne baratam detaljima jer je najveći dio posla išao preko Hitne”, kratko je rekao Štimac.

Dodao je i kako im je grad Metković prije par godina htio donirati uređaj koji mjeri CRP (nalaz po kojemu se vidi postoji li sumnja na sepsu), no da je protuzakonito da se ta pretraga radi u ambulanti Doma zdravlja.

Dr. Marijana Matić, voditeljica ispostave Hitne medicinske pomoći Metković je rekla da se tu ne može nikoga optužiti za smrt dječaka jer je “zakazala sudbina ili se radilo o lošoj sreći”.

“Dijete je bilo u nedjelju dva puta kod nas na hitnoj. Dijete je pregledano, pretrage nismo radili jer u Metkoviću ne postoji laboratorij i rtg koji radi nedjeljom. Dakle, sve što možemo nedjeljom napraviti je napravljeno, da je bilo indikacije da se dijete transportira, ono bi bilo upućeno u KBC Split. Mi smo sve napravili po pravilima službe. Dijete je upućeno kako je upućeno i završilo je kako je završilo”, rekla je Matić u razgovoru za Index.

“A uostalom možete zvati i KBC Split jer dijete nije umrlo u Metkoviću, nego u KBC-u Split. Umrlo je od streptokoknog sidroma, od kojeg spasa nema. I njegova pedijatrica je znala što će se raditi, da se unaprijed ne može znati u što će se pretvoriti, svako dijete liječimo na isti način, to se događa rijetko, ali se događa. Sad imate zdravo dijete, a za pola sata ne. To su sepse. Ali kad do toga dođe, imamo bolnice za liječenje”, rekla je Matić.

“Loša sreća”

Na pitanje tko je zakazao u ovom slučaju. Matić je odgovorila protupitanjem: “Zašto mislite da je netko zakazao, ne znam zašto vam je slučaj zanimljiv. Zakazala je sudbina ili loša sreća. Treba pogledati obdukcijski nalaz. Za sve postoji protokol i način kako se bolest liječi. Zašto bi netko bio kriv?”.

Kako doznaje Index od nekoliko liječnika iz Metkovića, na isti je način prije dvije godine preminula i jedna djevojčica koja je, kako kaže dobro upućen izvor, uslijed virusa dobila upalu srčanog mišića te je također išla na Hitnu i vraćana doma.

“Jako je loš sustav, kao liječnici smo ogorčeni sustavom, kako Hitna može vratiti pacijenta bez pregleda? To im zamjeramo, trebali su dječaku izvaditi nalaze ili ga odmah uputiti u KBC. Da je Hitna imala taj aparat po noći, dijete je možda moglo biti spašeno. Metković od subote popodne do ponedjeljka ujutro nema laboratorij, a udaljeni smo 140 kilometara od KBC-a Split i 100 kilometara od Opće bolnice Dubrovnik. Mi se liječnici moramo boriti da ne dođe do sepse, a ne očekivati od intenzivne da spasi sepsu jer je to ravno čudu kad se netko spasi, a da ima sepsu”, rekli su liječnici iz Metkovića.

Autor: index.hr