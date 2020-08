Direktor Hrvatske udruge turizma: Sezona bi bila dulja da si nismo zabili autogol

VELJKO OSTOJIĆ, direktor Hrvatske udruge turizma, rekao je u Dnevniku N1 da još nije kraj sezone, premda će ostatak biti s manjim brojkama, kao i da smo si zabili autogol porastom novozaraženih.

“Nije kraj sezone, samo je kraj špice, ali sezona će ići dalje s manjim brojkama, domaćim gostima i zemljama koje imaju slobodan režima dolaska. Neću odustati od ove turističke sezone i upućujem poziv turističkim djelatnostima da poštuju epidemiološke mjere i rade do kraja, dok god ima i zadnjeg gosta”, rekao je Veljko Ostojić i dodao da je sezona mogla biti i dulja:

“Mogla je biti dulja da sami sebi nismo zabili autogol. Na početku je sezona bila sramežljiva, pa je bio bum zahvaljujući epidemiološkoj situaciji, jer je sigurnost od covida bio glavni motiv za odabir, bilo je pozitivno iznenađujuće. No sami smo napravili da su neke zemlje stavile Hrvatsku na crvenu listu, što znači kraj najvećeg dijela putovanja iz tih zemalja.”

Pojašnjavajući usporedbu s autogolom, Ostojić je rekao da je od početka bilo jasno s koje strane dolaze potencijalne opasnosti – definiranje režima putovanja prema trećim zemljama, pitanje velikih okupljanja, prije svega svadbi, te u konačnici noćni klubovi i velika okupljanja mladih po noći.

“To je dovelo do žarišta koja su eskalirala i bili su povod rastu naših brojki i odluci nekih zemalja. Klubovi nisu smjeli ni raditi. Kad vidimo odakle ide žarište, koje poruku šalju zemlje, svi su se fokusirali na klubove, prije svega promatrajući povratak njihovih mladih iz Hrvatske. Rekao sam da ne smijemo dozvoliti da zbog nekoliko noćnih klubova i tri-četiri vjenčanja ugrozimo sezonu, no, nažalost, to se dogodilo. Sad treba gledati u budućnost i iskoristiti idućih nekoliko tjedana da sredimo epidemiološku situaciju. Treba nastaviti isticati da nije u svim županijama situacija ista i da postoji mogućnost putovanja. Treba se snažnije organizirati za testiranje, imamo izuzetno dobru suradnju i s Capakom i županijskim stožerima”, istaknuo je Ostojić.

Dodao je i da odluke Stožera ne vidi kao političke: “Čujemo zadnjih dana da je turizam kriv za epidemiološku situaciju. On bi bio kriv da su turisti donijeli covid i da su se naši građani zarazili od njih, ali to nije tako. Generalizirati i reći da je turizam kriv, pogrešna je teza.”

