Direktor “Elektroprivrede BiH” je najtraženiji čovjek: Zahtjevi rudara nisu realni, tjerati pravdu na ulici nije pravi put

Admir Andelija, direktor “Elektroprivrede BiH”, čiju ostavku traže rudari koji protestiraju ispred zgrade Vlade u Sarajevu, rekao je za portal “Avaza” da su njihovi zahtjevi nerealni i da će, ukoliko se ispune, dovesti do još većih problema u funkcioniranje energetskog sistema.

Bojim se da to nije pravi put

– Iz ove situacije se može izaći samo razgovorom, druge nema. Mi insistiramo na tome da se taj socijalni dijalog nastavi, ali na način da se saslušaju obje stane. Mi, imamo, nažalost već duže vrijeme, skoro devet mjeseci samo ultimatume od Sindikata i ne prihvatanje onoga što su se obavezali kroz kolektivne ugovore i sporazume. Sindikat je krenuo da pravdu istjera na ulici, bojim se da to nije pravi put – rekao nam je Andelija.

Tvrdi da zahtjevi Sindikata, na kojima se instistira “nisu realni”.

– Naravno da nisu. Mi možemo sve to sad prolongirati i reći odustajemo od kompletnog restruktuiranja. Međutim, još gore ćemo imati 1.februara 2022.godine kada prestane moratorij na blokadu četiri rudnika i njihov siguran stečaj. Ne da je ovo zadnji voz. On je davno prošao. Mi pokušavamo da uhvatimo jedan, da pokušavamo izaći iz toga. Ovo što se danas radi je definitivno propast – naglasio je.

Ko Sindikatu odgovara

Na pitanje, hoće li podnijeti ostavku, što je jedan od zahtjeva rudara, Andelija nam je rekao:

– Ja sam neko ko vodi ove procese i naravno da Sindikatu to ne odgovara. Ne samo ja, nego menadžement ni Vlada FBiH. Naravno, nije to jedini zahtjev. Mislim da onaj ko je mene birao, imao pravo i da me promijeni. No, to Sindikat nije. Ali, ukoliko se ispune zahtjevi sindikata, naravno da jesam za ostavku jer je udovoljavanje zahtjevima propast i EPBiH i Sindikata. Neće da budem dio procesa, ako im se udovolji, a to je uništavanja energetskom sistema. Naravno, ukoliko im se udovolji – kaže Andelija.

Autor: Avaz.ba