Diplomatski potez bez presedana podigao tenzije, bijesni Makron: Otkazujemo svečanost

Diplomatska katastrofa trostranog vojnog pakta Aukusa između SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva i Australije ne pokazuje znakove smirivanja, a francuski predsjednik Emanuel Makron dodatno ju je pojačao opozivom svojih ambasadora u Vašingtonu i Kanberi u petak, piše Jutarnji.hr.

Opoziv francuskog ambasadora iz SAD-a dosad je nezabilježen slučaj, a dvije su države održavale blisko partnerstvo još od vremena američkog rata za neovisnost. No, bijes oko sporazuma koji je Francusku koštao iznimno vrijednog ugovora za izgradnju flote podmornica za Australiju bio je toliki da je Francuska čak otkazala i godišnju svečanu proslavu bitke kod Chesapeakea.

U francuskoj je ambasadi trebala biti obilježena 240. godišnjica ključne pomorske bitke američkog rata za neovisnost, u kojoj je francuska flota porazila britansku, što je dovelo do predaje britanskih snaga u Yorktownu i kraju rata. Događaj je godinama bio prilika za isticanje snažnih franko-američkih odnosa, no njegovim je otkazivanjem Pariz poslao još jednu snažnu poruku.

Bez javnih komentara

I dok se predsjednik Džo Bajden nadao kako će se susresti s Makronom na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u utorak u Njujorku, Makron je otkazao i svoje redovno obraćanje na godišnjem sastanku svjetskih čelnika. Umjesto njega skupštini će se obratiti ministar vanjskih poslova Jean-Yves Le Drian.

Makron još nije javno komentirao sklapanje Aukusa, no Le Drian je u petak jasno dao do znanja da su ambasadori iz Vašingtona i Kanbere opozvani po izričitoj naredbi francuskog predsjednika.

Za Makrona, kojeg sljedeće godine čekaju neizvjesni izbori, ugovor za izgradnju podmornica s Australijom bio je jedan od ključnih uspjeha njegove vanjske politike. Njegov opoziv veleposlanika, s druge strane, vjerojatno je najodvažniji vanjskopolitički potez koji je povukao otkad je došao na vlast.

Duboko razočaranje

Znakovito, Makron nije povukao francuskog ambasadora u Londonu, iako je i Britanija dio trojnog pakta, te će vjerojatno sudjelovati u izgradnji nuklearnih podmornica za Australiju. Izvori iz Elizejske palače tvrde kako Makron smatra da je Britanija u pakt ušla “oportunistički”, te je ne smatra izravno odgovornom.

Australski premijer Skot Morison i australski dužnosnici još od četvrtka uvjeravaju kako je Australija “jasno komunicirala” Francuskoj da bi sporazum o izgradnji 12 podmornica za oko 90 milijardi dolara mogao biti otkazan. “Australija razumije duboko razočaranje Francuske zbog naše odluke”, kazala je australska glasnogovornica ministarstva vanjskih poslova Marise Payne u subotu. “Australija cijeni svoj odnos s Francuskom, koja je važan partner i ključno doprinosi stabilnosti, pogotovo u području Indo-Pacifika”, rekla je Payne. “To se neće promijeniti.”

No, pregled razvoja događaja koji je doveo do otkazivanja ugovora i sklapanja pakta jasno pokazuje dvoličnost australskih vlasti, koje su pregovarale s Francuskom s figom u džepu, a istovremeno su mjesecima bile uključene u pregovore s Washingtonom i Londonom. Australski ministar obrane samo se dva tjedna prije sklapanja Aukusa čuo s francuskom kolegicom Florence Parly, i uvjeravao je kako francusko-australski sporazum ide dalje. Ili je lagao ili ni on nije znao što se sprema.

Jasna pozicija

Najgori je udarac za Francusku što su glavni problemi projekta – poput kašnjenja u izradi dizajna i rast cijene podmornica – posljedica toga što Australija od Francuske nije htjela kupiti nuklearne podmornice, kakve Francuska gradi za svoje potrebe, nego konvencionalne, dizelske podmornice, pa je francuski dizajn bilo potrebno mijenjati i razvijati dizelski pogon koji bi stao u oplatu nuklearne podmornice.

Američka je pozicija u izradi trojnog pakta bila dosta jasna – vojno savezništvo pojačat će pritisak na Kinu i dodatno osigurati slobodni prolaz Južnim kineskim morem – ključnim područjem za pomorski trgovinski promet koji Peking svojata kao vlastiti teritorij. Washington je bio svjestan da, koliko god da se Francuzi naljute, neće prestati biti prisutni i aktivni u regiji u kojoj se nalaze francuski prekomorski teritoriji.

Pariz je duboko i dugoročno investiran u sigurnost tog područja kroz Novu Kaledoniju i Francusku Polineziju, te se sigurno neće povući ni prepustiti Kini glavnu riječ u regiji. A ako neće, morat će održavati dobre odnose s SAD-om kao ključnim saveznikom, koji jedini snagom može izravno parirati Kini.

No, Australija se upustila u opasno kockanje razljutivši Francusku, koja ubrzo preuzima i predsjedanje Europskom unijom. U razgovoru za France24 francuski ministar za europske poslove Clément Beaune podsjetio je kako Australija upravo pregovara s EU oko sporazuma o slobodnoj trgovini.

-Ne vidim kako bismo sada mogli vjerovati našim australskim partnerima – naglasio je, čime je doveo u pitanje budućnost ekonomskih odnosa Kabnerre i Brisela.

Autor: Avaz.ba / Jutarnji.hr