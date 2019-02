Dinamo nakon preokreta poražen u Češkoj, odluka na Maksimiru

U prvom susretu 16-ine finala Evropske lige zagrebački Dinamo je u Plzenu izgubio od Viktorije sa 1-2, premda su ‘modri’ vodili na poluvremenu.

Dinamo je poveo u 41. minuti sjajnim golom Dania Olma nakon odlične asistencije Brune Petkovića. Viktorija je izjednačila u 54. minuti golom Ludeka Pernice, a isti je igrač u 83. minuti preokrenuo rezultat. Uzvratni susret je 21. veljače na stadionu Maksimir.

Nažalost, uoči, ali i za vrijeme utakmice došlo je do sukoba između BBB-a i češke policije. Policija je oko dva sata prije početka susreta pred stadion dopratila oko 1500 navijača Dinama, no samo njih 400-tinjak je imalo ulaznice pa je došlo do sukoba. Nezadovoljni zbog nepuštanja na stadion, BBB-ovci su napali malobrojne redare i policajce bacajući na njih baklje. Kako je češkoj policiji vrlo brzo stiglo pojačanje, situacija se smirila nakon 15-ak minuta. No, do sukoba je došlo i nakon što je utakmica počela jer nisu svi navijači mogli na stadion, javlja Hina.

Dinamo je posljednji put dohvatio euro-proljeće u sezoni 1969/70. plasiravši se u četvrtfinale Kupa pobjednika kupova u kojem je ispao od Schalkea.



Rezultati prvih susreta šesnaestine finala UEFA Evropa lige:

– utorak:

Fenerbahce – Zenit St. Petersburg 1:0

– četvrtak:

BATE Borisov – Arsenal 1:0

Krasnodar – Bayer Leverkusen 0:0

Galatasaray – Benfica 1:2

Lazio – Sevilla 0:1

Olympiacos – Dinamo Kiev 2:2

Rapid Beč – Inter 0:1

Rennes – Real Betis 3:2

Slavia Prag – Genk 0:0

Celtic – Valencia 0:2

Club Brugge – Salzburg 2:1

Zürich – Napoli 1:3

Malmoe – Chelsea 1:2

Šahtar Donetsk – Eintracht Frankfurt 2:2

Sporting – Villarreal 0:1

Viktoria Plzen – Dinamo Zagreb 2:1

Uzvratni susreti igraju se za sedam dana.

Autor: Fena