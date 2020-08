DF: Godine prolaze, Izbornog zakona po želji Čovića nigdje

Povodom izjava predsjednika HDZ-a Dragana Čovića da će do kraja godine biti usvojene izmjene Izbornog zakona po HDZ-ovom anticivilizacijskom modelu, Demokratska frontra želi saopštiti da takve izmjene Izbornog zakona neće biti usvojene nikad.

Čović i HDZ najmanje zadnjih pet godina obmanjuju sam sebe tvrdnjama da će Izborni zakon po njihovim željma biti usvojen za dva mjeseca, za pola godine, do kraja godine i tim redom.



Godine prolaze a Čovićevog izbornog zakona, najviše zahvaljujući DF-u i historijskoj pobjedi predsjednika Komšića na izborima 2018.godine, nema. Neće ga ni biti, ma koliko Čović i njegove pristalice se samoobmanjivali, i ma koliko se tome nadali politički predstavnici republike Sarajevo, koji su do sada nebrojeno puta ustvrdili da je Čović dobio ono šta traži. Zapravo, koliko je god puta Čović to zatražio toliko je puta politika “republike Sarajevo” ustvrdila da je to i dobio. Jasno je da Čović nije dobio ništa, a još više od toga je jasnije da je političkim predstavnicima “republike Sarajevo, uistinu žao što nije, jer oni više mrze DF i predsjednika Komšića nego što vole BiH”.



Jedino što je moguće usvojiti jeste DF-ov Prijedlog izmjena izbornog zakona i Ustava BiH koji je upućen u parlamentarnu proceduru, a potpuno je na liniji Mišljenja Evropske komisije, a ne na liniji HDZ-ovih vrijednosti Udruženog zločinačkog poduhvata, navode iz DF-a.

Autor: Vijesti.ba