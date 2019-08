Devet hiljada munja pogodilo Madrid za šest sati: Poplavljene ulice, tuneli

Drumski saobraćaj i rad metroa onemogućeni su u Madridu zbog poplava koje su usljed obilnih padavina pretvorile ulice prijestolnice u rijeke, saopštila lokalna vlast.

Zbog oluje su odloženi letovi, a poplavljeni su tuneli i parkinzi, prenosi Radiosarajevo.ba

Korisnici društvenih mreža objavili su video-snimke koji prikazuju kako je voda odnijela automobile i kontejnere za smeće, a na nekim mjestima se vide gomile leda, koji je na pojedinim mestima bio veći od loptice za stoni tenis.

Iz španske službe za vanredne situacije saopšteno je da niko nije povređen u nevremenu i da su preduzete relativno manje intervencije, kao što je uklanjanje granja sa puteva ili u slučajevima poplavljenih garaža, podruma i poslovnih prostora, javio je “Sputnjik”.

Meteorološka služba Španije saopštila je da je tokom oluje za šest časova zabilježeno 9.000 munja.

#NewsAlert: Severe storm hail and Flash floods and strong gusts of winds turn the capital of #Spain in #Madrid in chaos. pic.twitter.com/IzFBJz9v75