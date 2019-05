Detalji stravičnog zločina: Macolom ubio suprugu, punca i punicu, djeca sve gledala

Njihov stariji sin (10) je, nakon što je Janković pobjegao iz kuće pozvao ujaka i rekao mu da je njegov otac ubio njegovu mamu, babu i dedu

Goran Janković, koji je osumnjičen da je rano jutros izvršio trostruko ubistvo u novosadskom naselju Telep, svoju suprugu Mirjanu Janković (31) i njene roditelje Branislava (63) i Nadu (57) Pajić, ubio je tupim predmetom, tačnije macolom, saznaje Blic.rs

Prema istom izvoru, Janković, za kojim policija intenzivno traga od jutros, svo troje ubio je brutalnim udarcima macolom po glavi. Da zločin bude još jeziviji, to je uradio pred Mirjaninom i njegovom maloljetnom djecom!

Njihov stariji sin (10) je, nakon što je Janković pobjegao iz kuće pozvao ujaka i rekao mu da je njegov otac ubio njegovu mamu, babu i dedu.

Brat ubijene Mirjane i ujaka nesrećnih dječaka odmah je odjurio do kuće Pajića i zatekao krv i strahovit prizor. On je pozvao policiju koja je poslije par minuta stigla na lice mjesta, prenosi Fokus.ba

Uviđaj u kući užasa traje od rano jutros, a forenzičari su iz kuće iznijeli brojne predmete na vještačenje.

Mirjana je prije samo dvije sedmice prijavila svog supruga zbog nasilja u porodici, a imao je i prijavu zbog nelegalnog držanja oružja. U braku su imaju dva sina, uzrasta 10 i tri godine.

Prve informacije govore da je do krvavog pira došlo zbog ljubomore. Goran je vjerovato da Mirjana ima drugog muškarca. On inače radi kao vulkanizer. Mirjana i Goran su se nekoliko puta rastajali jer je on bio nasilan prema njoj.

Kako pričaju komšije porodice Pajić ona se nedavno vratila u porodičnu kuću svojih roditelja gdje je jutros i ubijena.

Policija intenzivno traga za Goranom Jankovićem. Patrole su na svim izlazima iz Novog Sada i putu ka Zrenjaninu i kontroliše sve automobile, dok helikopteri nadlijeću grad i iz vazduha tragaju za trostrukim ubicom.

Ministar policije Srbije, Neboša Stefanović, rekao je danas da očekuje da ubica uskoro bude uhapšen, kao i da postoje indicije o njegovom kretanju.

