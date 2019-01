Detalji masakra kod Zadra: Kad je završio krvavi pir, nazvao je komšinicu

Prema prvim informacijama, on je jutros oko 7 sati prvo tupim predmetom zatukao svoju 64-godišnju sestru Danicu, piše Index.hr

Zadarska policija je danas iza podneva zaprimila dojavu da je pronađeno mrtvo tijelo u Ulici Mladena Veleslavića u Sukošanu, a po izlasku na mjesto događaja zatečena su ukupno tri mrtva tijela, dviju žena rođenih 1937. i 1954. i jednog muškarca rođenog 1981.

Nešto prije 15 sati u šumi iznad Sukošana pronađeno je i mrtvo tijelo muškarca rođenog 1957. koji je počinio ubistva.

Trostruko ubistvo počinio je 63-godišnji Čedomir Keran, javljaju lokalni mediji.

Prema prvim informacijama, on je jutros oko 7 sati prvo tupim predmetom zatukao svoju 64-godišnju sestru Danicu, a potom se okomio na njenog 37-godišnjeg sina kojeg je također ubio. Na kraju je ubio i 80-godišnju svekrvu svoje sestre. Mediji pišu kako je tijela gotovo potpuno izmasakrirao. U porodičnoj kući u kojoj su živjele žrtve, prema pisanju lokalnih medija, živio je i mlađi sin njegove sestre, ali on je danas bio s djevojkom te se u trenutku masakra nije nalazio u kući.

Prema riječima komšija, nakon stravičnog zločina ubica je sjeo u obližnji kafić i popio kafu. Poslije toga nazvao je jednu komšinicu, rekao joj šta je učinio i dao se u bijeg prema sukošanskom polju.

“Ubio sam ih, zovi policiju, napravio sam sranje”, rekao je komšinici.

Tamo je oko 15 sati slučajni prolaznik koji je šetao psa pronašao njegovo tijelo. Objesio se.

“Čedomir nije bio agresivan čovjek. Bio je miran i pristojan. Niko nije mogao ni pomisliti da će ovako puknuti i napraviti što je napravio”, pričaju komšije.

SVAĐA ZBOG KUĆE

Između njega i sestre je prije nekoliko godina došlo do nesuglasica, Čedomir je potraživao pravo na dio kuće svoje sestre u kojoj je 18 godina živjela s porodicom, no ona to njegovo pravo nije htjela priznati. Zbog toga su vođeni dugotrajni sudski postupci, a kulminacija se dogodila prošlog ljeta kad je porodici Čedomirove sestre zadarska Elektra isključila struju.

Zadarska Elektra je, po nalogu Čedomira kao upisanog vlasnika dijela kuće gdje se nalazi elektro brojilo, 12. juna isključila struju kompletnom objektu čime je u mraku ostavila četveročlanu porodicu, uključujući i 80-godišnju teško bolesnu baku koja je nedavno imala operaciju na srcu. Više od četiri mjeseca su živjeli bez struja. Jutros ih je Čedomir odlučio pobiti.

