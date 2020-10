Demonstranti u Čileu spalili crkve

Najmanje dvije crkve su zapaljene u čileanskom glavnom gradu, a hiljade ljudi okupile su se na ulicama na prvu godišnjicu smrtonosnih demonstracija protiv konzervativne vlade.

Fotografije pokazuju kako se ruši toranj “Parroquia de la Asuncion”, jedne od najstarijih crkvi u Santijagu.

Druge pokazuju Iglesiu de San Francisco de Borja, koju policija obično koristi za ceremonije, zahvaćenu plamenom.

During protests in Santiago, Chile today to mark the 1 year anniversary of anti government protests the Iglesia de la Asunción (church of the assumption) was burnt down#Chile pic.twitter.com/nUYaiOMTRq