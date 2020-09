Demonstranti spalili američku zastavu i sukobili se sa policijom

Policija se danas sukobila sa demonstrantima protiv rasizma i predstavnicima medija u centru Portlanda, u američkoj državi Oregon, a više desetina ljudi je uhapšeno.

Na videosnimcima na mjestu događaja vidi se kako policija obara demonstrante i fotoreportere na zemlju i udara ih palicama dok ih je izvodila iz područja u blizini zgrade suda.

Demonstranti su spalili američku zastavu i sukobili se sa policijom koja je pokušavala da uhapsi neke izgrednike.

Policija je saopćila da su demonstranti gađali organe reda kamenjem i konzervama, a ured šerifa okruga Maltnomah navodi da je uhapšeno 12 ljudi.

Nasilje je uslijedilo poslije relativno mirnog skupa desničarske grupe “Ponosni dječaci” i kontra protesta antifašista i aktivista grupe “Životi crnih ljudi su važni”.

U Portlandu već četiri mjeseca traju antirasistički protesti i raste političko nasilje između ljevičarskih i desničarskih aktivista uoči predsjedničkih izbora 3. novembra.

Stotine pristalica “Ponosnih dječaka” izašli su na ulice kako bi okončali “domaći terorizam” u Portlandu.

– Oni su dozvolili 120 dana pobune, nereda, pljački i nasilja na našim ulicama i nama mještanima je sada dosta. Umorni smo od ovoga i zato smo danas ovdje – rekao je pripadnik ove grupe Hejli Adams.

Ova grupa, koja sebe naziva “Zapadno šovinističkom”, saopćila je da je na ulice Portlanda izašlo oko 10.000 njihovih pristalica, ali policija navodi da je izašlo oko 1.000 ljudi.

3 arrested after scuffles break out during Proud Boys rally in #Portland



MORE: https://t.co/ZEeyZR4ya5 pic.twitter.com/rLqv6JbVnn