Deklaracija SDA vodi ka nezavisnosti i ujedinjenju sa Srbijom

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je deklaracija SDA opštemuslimanska deklaracija koja vodi ka tome da Republika Srpska treba da proglasi nezavisnost i ujedini se sa Srbijom.

– To nije deklaracija SDA, već muslimanska deklaracija. Sve političke partije, nevladine organizacije i udruženja, svi stoje iza toga i žele da nestane Republika Srpska. Ako neko misli da ne treba da bude Republika Srpska, a oni misle, onda je sasvim logično da Srpska mora da gradi svoj put. On je jedino moguć da se proglasi nezavisnost i ujedinjenje sa Srbijom – rekao je Dodik za Televiziju Prva.



Dodik je naglasio da u BiH više nije moguć rat, ali da je moguća odluka o samostalnosti Republike Srpske.



On je napomenuo da se u proteklom ratu u BiH NATO stavio na stranu muslimanske strane i da nije bilo njihove intervencije, koja je kreirala uslove za dolazak Dejtonskog mirovnog sporazuma, pitanje je na koji način bi se sve to danas odvijalo.



– Da nije bilo NATO-a i te vrste pritiska i bombardovanja, danas bi Republika Srpska bila nezavisna država – rekao je Dodik, te podsjetio da je NATO dva puta bombardovao srpski narod.



Za Republiku Srpsku, kaže Dodik, nije opcija priključenje Alijansi, ali ne isključuje saradnju sa tim vojnim savezom.



Dodik je ponovio da BiH, kakvu su kreirali stranci, ne može da postoji jer su sve vrijeme manipulisali.



On je uoči današnjeg sastanaka predstavnika Republike Srpske sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu rekao da će se pokušati politički djelovati, te ukazao na važnost Srbije koja jedina u regionu ima sposobnost da garantuje mir.



Dodik je naveo da će od Vučića tražiti da Srbija u skladu sa Dejtonskim sporazumom garantuje postojanje Republike Srpske i tako pokaže da su sve prijetnje Bakira Izetbegovića prazne priče.



Kada je riječ o Kosovu i Metohiji, Dodik je naveo da bi svi u Srbiji trebalo da se okupe oko rukovodstva i Vučića i učine sve da snažna Srbija izađe na međunarodni plan i bori se za rješavanje pitanja Kosova i Metohije u svom interesu.



Na pitanje šta misli o ideji da se svi problemi na zapadnom Balkanu rješavaju u paketu, Dodik je naveo da su pitanja Republike Srpske i Kosova i Metohije povezana, jer su suštinska pitanja srpskog naroda.



– Primarno državno pitanje Srbije jeste Kosovo i Metohija, ali primarno nacionalno pitanje je Republika Srpska u kojoj živi milion Srba – rekao je Dodik.



Dodik je upozorio i da je velika opasnost za BiH povratak nekadašnjih boraca Islamske države iz Sirije, a prema podacima reijč je o čak 500 bivših terorista i njihovih porodica.

Autor: Vijesti.ba