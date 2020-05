Dedović: Kušnja nas je natjerala da promijenimo odnos

Bajram namaz klanjan je u svim džamijama na području Grada Mostara. Centralna svečanost održana je na igralištu pored džamije “Bosanski mudžahidi” u USRC Midhat Hujdur – Hujka, gdje je Bajram-namaz predvodio muftija Salem-ef. Dedović.

Vjernici su prilikom obavljanja namaza poštivali mjere samozaštite koje su na snazi i kada je riječ o klanjanju džuma-namaza i drugih namaza u džematu. Bajram namaz tako je u mnogim džematima osim pod krovovima džamija klanjan i na otvorenom – u džamijskim dvorištima.



Vjernici koji čine takozvane rizične grupe stanovništva uglavnom su ostali u svojim domovima, dok su oni koji su klanjali Bajram namaz sa sobom morali ponijeti sedžadu, te namaz obaviti sa maskom i rukavicama uz poštivanje fizičke distance i kasnije čestitke bez rukovanja i grljenja. Muftija Dedović poručio je da je Ramazanski bajram kruna posta, kazavši i kako je to radost duši vjerničkoj koja je u ime Boga provela 30 dana u odricanju, požrtvovanju i dobročinstvu.



– Sa ramazanom nam je došla razgala i olakšanje, oslobodilo smo se straha i neizvjesnosti u ovoj kušnji, spoznali smo šta znači oslonac i pouzdanje u dragom Boga, poručio je muftija uz podsjećanje da su zahvalnost i dobročinstvo vrline koje stalno treba izgrađivati i potvrđivati. Od brojnih blagodati savremenog civilizacijskog življenja apostrofirao je vrijednosti države i zemlje.



– Uprkos tome što je svijet u mnogim segmentima globaliziran i umrežen, najvažnije je bilo ono što smo mi sami mogli sa svojim lokalnim resursima učiniti da se zaštitimo i da osiguramo da život funkcioniše, da se ne dese nestašice hrane, lijekova, zaštitne opreme. To nas mora osvijestiti da mislimo na domovinu i radimo na domaćoj proizvodnji, kako kolektivno kao društvo, isto tako i pojedinačno, kazao je muftija Dedović.



Upozorio je i na neizvjesnost privrednog poslovanja, pogotovo u oblasti turizma kojem su posljednjih godina Mostar i Hercegovina fokusirani, ukazavši na nužnost traženja drugih izvora egzistencije.



– Kušnja koju živimo trebala bi nas naučiti da promijenimo odnos prema vrijednostima. Koliko je samo novca trošeno, bolje kazati bačeno na igru, zabavu i besposlicu, kroz kocku, lutriju i kladionice? Koliko javnog novca je izvučeno i potrošeno za sumnjive populističke projekte raznih udruženja kako bi se utolila glad za glasovima političkih partija?



Jesmo li se osvjedočili koliko nam je važno da imamo uređen i stabilan zdravstveni sektor i jaku Civilnu zaštitu koji u ovim vanrednim situacijama prvi priskaču u pomoć? Jesmo li se osvjedočili koliko je važno da imamo stabilan realni sektor kojem država stvara pozitivnu klimu, a koji može da osigura funkcionisanje privrednog života? Jesmo li se osvjedočili koliko je važno da imamo uređen, a vremenu i vanrednim okolnostima prilagodljiv školski sistem, pa da teret i stres organizacije učenja na daljinu ne bude na krhkim plećima roditelja, rekao je između ostalog.



Tradicionalni bajramski prijem muftije mostarskog ovog puta neće se organizovati. Sutra, drugog dana bajrama, poklanjanjem hatma-dove u devet sati na Mostarskim šehitlucima obilježit će se Dan šehida, dok je posjeta lokalnim šehidskim mezarjima planirana u terminu od 9:30 do 10 sati.

Autor: Vijesti.ba