Dao otkaz u ZOO-u pa leopard pao u depresiju – sada žive zajedno

Smatra da on nije samo kućni ljubimac već član obitelji.

Alexander Volkov (30) udomio je trogodišnjeg leoparda Cezara nakon što je napustio posao u zoološkom vrtu u Penzi u središnjoj Rusiji. O Cezaru je Alexander skrbio godinu dana pa je u međuvremenu odlučio dati otkaz. Nakon toga, jadni Cezar je postao tužan te je počeo odbijati hranu i vodu. Direktor zoološkog tražio je bivšeg zaposlenika da primi u svoj dom, prenosi Daily Mail.

-Cezar ima svoju sobu. Dio dana će provesti u mojoj sobi, a ostatak oko kuće. Najveća poteškoća držanja Cezara u domu je to što je on divlji grabežljivac. Znam da moram biti realan jer je on osim što je dobar prijatelj ujedno i poprilično opasan. Nisam odgovoran samo za njega već i za ljude koji žive u okolici – kaže Alexander.

– Volimo se i vrlo je razigran. Ponekad me ogrebe, ali nije to ništa strašno – kaže te dodaje da je njegova obitelj bila sretna, ali i zabrinuta kada ga je primio.

Nekako se uspijeva nositi s divljom životinjom i njih dvoje su pravi mali tim. Unatoč tome što ga drži u kući, kao bivši vojnik smatra da je takvim životinjama mjesto u divljini, a ne u zatočeništvu.

– Ovo nije bila moja namjera, ali kada sam saznao da je loše nisam imao izbora. Nisam htio biti odgovoran za njegovo loše stanje pa sam ga na kraju ipak primio i mislim da nisam pogriješio – zaključuje.

