Danska u velikom finalu pobijedila Švedsku i odbranila zlato!

Rukometaši Danske odbranili su naslov svjetskog prvaka nakon što su u finalnom susretu Svjetskog prvenstva u Kairu pobijedili Švedsku sa 26:24 (13:13).

Danska je tako postala tek četvrta reprezentacija u povijesti koja je uspjela odbraniti naslov svjetskog prvaka nakon što je bila zlatna i prije dvije godine.

Dva puta je to uspjelo Francuzima, 2017. i 2015. godine, te 2011. i 2009., te Rumunima (1974. i 1970. te 1964. i 1961.), a Šveđanima jednom (1958, 1954).

Bilo je to zanimljivo finale u kojem se Švedska držala do same završnice, ali je na koncu ipak posustala.

Dance su do drugog naslova u povijesti predvodili Mikkel Hansen sa sedam golova, te Niklas Landin sa čak 15 odbrana. Nikolaj Oris Nielsen je postigao pet, a Jacob Holm četiri gola. Kod Šveđana, koji su osvojili prvu medalju nakon bronze iz 2011. godine, najefikasniji su bili Hampus Wanne s pet i Albin Lagergren sa četiri gola.

U susretu za bronzu Španija je pobijedila Francusku sa 35:29 (16:13).

Špancima je to četvrta medalja sa svjetskih prvenstva pri čemu druga bronza nakon što su treći bili 2011. godine, a imaju i dva zlata osvojena 2013. i 2005.

