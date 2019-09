Danas sunčano širom BiH, u ponedjeljak moguće padavine

Danas će širom BiH biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

U jutarnjim satima po kotlinama Bosne je moguća magla. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu od 14 do 19, a dnevna od 22 do 28 °C, prenosi N1.

U ponedjeljak 30.09.2019., u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne, uglavnom, pretežno oblačno vrijeme, gdje je povremeno i ponegdje moguća slaba kiša. U ostatku naše zemlje sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu od 15 do 19, a dnevna od 22 do 28 °C.

U utorak 01.10.2019., u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje. U Hercegovini pretežno vedro. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu od 14 do 18, a dnevna od 21 do 27 °C.

Autor: N1