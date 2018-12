Danas se u BiH očekuje oblačno vrijeme sa snijegom

Danas se u našoj zemlji, prije podne očekuje pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slab snijeg je moguć u centralnim i istočnim područjima Bosne.

Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Poslije podne bez padavine i postupno razvedravanje u Posavini, Krajini i Hercegovini.

Vjetar u Bosni slab promjenljivog smjera, a u Hercegovini umjerena do pojačana bura. Jutarnja temperatura zraka od -8 do -3, a u planinskim područjima do -12, na jugu od 0 do 5, a najviša dnevna od -2 do 3, na jugu od 4 do 7 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Prije podne, moguće je i provijavanje slabog snijega. Jutanja temperatura oko -4, a najviša dnevna oko 0 stepeni.

Autor: Avaz