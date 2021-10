Danas protest opozicije u Banjaluci

Lideri opozicionih stranaka u RS danas u 17 sati će na Trgu Krajine u Banjaluci održati protest.

Proteste organizuju SDS, PDP, DNS, SPS i Za pravdu i red Nebojše Vukanovića. Na Trgu Krajine će, najavili su, iznijeti jasne zahtjeve sa preciznim rokovima vlastima, svjesni, kako je rekao predsjednik banjalučkog PDP-a Draško Stanivuković, da naredna izborna godina nema ni reprizu ni popravni. Istraživali smo kako se razvijala ideja o masovnim protestima opozicije.



DRAŠKO STANIVUKOVIĆ, gradonačelnik Banjaluke (22. 9. 2021)



Ovo je vrijeme da opozicija pokaže svoje jedinstvo, ovo je vrijeme da nezadovoljni građani pokažu svoje jedinstvo.



Ovako je počelo. Otkazivanje sjednice skupštine grada Banjaluke SNSD-ove većine i neusvajanje rebalansa budžeta bio je povod gradonačelniku da najavi proteste. Već sljedećeg dana Nebojša Vukanović objavio je i datum. Ali o temi kršenja medijskih i drugih sloboda. Tvrdi da to nije narušilo odnose između njega i Stanivukovića.



NEBOJŠA VUKANOVIĆ, narodnik poslanik u Klubu SDS-a



Ne, on je prihvatio da je ok da zbog BN napravimo jedan masovan protest jer znate lokalna zajednica ima svoje probleme, evo u Novom Goraždu godinu dana skoro od izbora ne daju da uđu u skupštinu, jedno pravno nasilje koje podržava ministarka Senka Jujić, u Novom Gradu ne daju da uđu na sjednice, u Banjaluci postoje problemi ali mislim da je BN jedan globalni problem.



U međuvremenu, opozicija je usaglasila pojedinosti. Kako se teme smjenjuju, primat bi dobrim dijelom mogla preuzeti afera kiseonik.



MIRKO ŠAROVIĆ, predsjednik SDS-a



Uvijek ih ima, svaki dan. Ne samo medijski mrak, svaki od ovih problema sa kojima se suočava naše društvo ono zahtijeva da organizujemo protest. Ako neke stvari ne možemo riješiti u institucijama.



Nezadovoljnih će uvijek biti i nije problem u protestima, ali jeproblem što opozicija manipuliše građanima, smatra SNSD-ov poslanik Srđan Mazalica.



SRĐAN MAZALICA, narodni poslanik SNSD-a



Pokušalo se sastaviti svakakvih razloga pomiješati se poziciono opoziciono djelovanje, lokalne i republičke teme kako bi se podgrijala atmosfera da ti protesti od jedne stranačke dimenzije dobiju nadstranačku dimenziju u kojoj će učestvovati nezadovoljni građani koji ne simpatišu opozicione stranke.



Smjenjivanje ključnih tema i predvodnika protesta, politička analitičarka Tanja Topić tumači i kao mogući raskorak u opozicionim redovima zbog pozicioniranja potencijalnih kandidata

na opštim izborima.



TANJA TOPIĆ, politička analitičarka



Valjda kad se negđe između redova pročitalo da nije imanentnoprirodi izvršne vlasti da poziva građane na poteste već treba da radi ono za šta je izabran, onda su se pojavili neki novi vinovnici.



Ogroman bijes ljudi opravdava potrebu za protestima. Pitanje je da

li ga opozicija umije iskoristiti, smatra urednik Buke.



ALEKSANDAR TRIFUNOVIĆ, urednik magazina “Buka”



Mislim da je ovo dobar test da vidimo kolika je prije svega i popularnost opozicije i koliko im ljudi vjeruju da mogu da kanališu bijes i nezadovoljstvo i mislim da bijes ljudi treba biti na neki način prisutan naravno više prema vlasti jer imaju veću odgovornost, ali i jednaako prema opziciji koji ne uspijevaju da tu moć i štetni uticaj smanje sve ove godine.



Problem organizatorima protesta mogao bi biti otklon dijela javnosti od novih opozicionara koji su godinama bili dio vlasti. Opozicija je, smatra Trifunović, preuzela koncept „svako je bitan“. Koliko će biti uspješan pokazaće, prije svega, broj prisutnih u subotu na Trgu Krajine.

Autor: Vijesti.ba