Danas moguć snijeg, temperature niske: Upaljen žuti meteoalarm za dio BiH

Danas se u Bosni i Hercegovini, prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, očekuje oblačno vrijeme.

U nizinama ispočetka sa kišom i pljuskovima koji bi u poslijepodnevnim i večernjim satima prešli u susnježicu ili snijeg, osim na jugu zemlje. U višim područjima danas sa snijegom. Slabije padavine su prije podne. Većina padavina je u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini prije podne jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5 stepeni, na jugu zemlje do 7 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 7 stepeni, na jugu zemlje do 12 stepeni.

Temperature i udari vjetra



U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana se očekuje kiša koja bi u večernjim satima prešla u susnježicu i snijeg. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 2 stepena, a najviša dnevna oko 6 stepeni.

Upaljen je i žuti meteolaram za dio Bosne i Hercegovine.

U regijima Foča, Trebinje i Višegrad očekuju se udari vjetra preko 40 do 50 kilometara na sat tokom popodneva i večeri. Na planinama udari preko 60 kilometara na sat.

Snježni nanosi



– Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Budite svjesni krhotina koje nosi vjetar. Lokalne smetenje u aktivnostima na otvorenom su moguće uslijed krhotina koje nosi vjetar. Na planinama uz jak vjetar postojaće uslovi za pojavu vejavice i snježnih nanosa.

Budite svjesni rasprostranjenog snijega i/ili leda na saobraćajnicama i trotoarima. Lokalne smetenje u aktivnostima na otvorenom. Budite pažljivi kada hodate, vozite biciklo ili vozite automobil uslijed klizavih površina – navodi se na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

