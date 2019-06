Danas 36 stepeni, večeras grmljavina i kiša: Objavljena prognoza za dane vikenda

Jutros je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle ili niskih oblaka.

Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica 12 stepeni, Sokolac 16, Bugojno i Ivan Sedlo 17, Drvar i Jajce 18, Sarajevo i Zenica 19, Bihać, Doboj, Livno, Sanski Most, Srebrenica, Tuzla i Zvornik 21, Banja Luka 22, Bijeljina 23, Brčko i Grude 24, Stolac 25, Gradačac i Trebinje 26, Mostar 28 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 949 milibara, za 7 milibara je viši odnormalnog i sporo raste.

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano i vruće. Prema kraju dana ili u večernjim satima u većem dijelu Bosne sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno je moguće jače grmljavinsko nevrijeme praćeno intenzivnijim padavinama. Vjetar slab do umjeren uglavnom sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano i vruće. Pljuskovi i grmljavina se očekuju u večernjim satima ili u noći sa četvrtka na petak. Najviša dnevna temperatura oko 31 stepen.

U petak u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana. U Hercegovini sunčano. U jutarnjim satima u Bosni sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U ostatku dana bez padavina. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu od 20 do 24, a dnevne od 24 do 29, na jugu od 28 do 33 °C.

U subotu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu od 20 do 24, a dnevne od 24 do 29, na jugu od 28 do 33 °C.

U nedjelju sunčano. Jutarnje temperature od 11 do 17, na jugu od 18 do 22, a dnevne od 24 do 30, na jugu od 29 do 34 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

