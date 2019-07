Danak neiskustvu: Igrač Reala otkrio zbog čega mu je pozlilo na predstavljanju

Mladi brazilski stoper Eder Militao na predstavljanju u Real Madridu doživio je rijetku neugodnost koja je zabrinula ne samo čelnike kluba već i cjelokupnu fudbalsku javnost.

Naime, njegovo predstavljanje krenulo je po zlu jer je Militau – pozlilo.

Brazilac koji je stigao iz Porta objasnio je novinarima šta se ustvari desilo.

-Imao sam dug let avionom iz Brazila, poslije čega sam odveden na medicinske preglede koje sam uspješno prošao da bih odatle otišao na stadion. Znao sam da slijedi potpisivanje ugovora, zatim predstavljanje navijačima i uobičajene aktivnosti, a u cijelom tom haosu nisam stigao cijeli dan ništa jesti. Uz malu tremu to je na kraju utjecalo da mi pozli na promociji. Morao sam tražiti da prekinemo konferenciju – rekao je Militao.

U BiH bi mu rekli da mora nešto jesti, makar nazor.

Video | Militão started feeling dizzy and had to end the press conference. pic.twitter.com/RZrIbxVNYo