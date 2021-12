Dan rudara u Tuzli: Obilježavamo praznik, ali ga ne slavimo

Obilježavanje 21. decembra Dana rudara u Bosni i Hercegovini počelo je polaganjem vijenaca i odavanjem počasti ispred spomenika Husinskom rudaru u parku kod Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Tokom dana bit će položeni vijenci i odata počast ispred spomenika Husinskom rudaru u naselju Husino, a obilježavanje će se završiti proširenom sjednicom Upravnog odbora Saveza sindikata radnika rudnika Federacije BiH, koja će se održati u prostorijama Rudnika mrkog uglja Đurđevik kod Živinica, javlja Anadolu Agency (AA).

– Obilježavamo naš veliki praznik, ali ga ne slavimo. Od 1990. godine i stravične nesreće koja se dogodila u jami Dobrnja – Jug ovo je možda i najteža godina do danas za rudare. Pogotovo nakon 1. decembra 2021. godine kada smo imali smrtni slučaj u Rudniku mrkog uglja Đurđevik, te nekoliko povreda na radu. Suosjećamo i sa radnicima Elektroprivrede BiH zbog smrti radnika i teškog povređivanja drugog. Sve nam to govori da se kompletan sistem mora modernizovati, obezbijediti humaniji i sigurniji uslovi rada. Elektroenergetski sistem je veoma značajan, u to se uvjeravamo tokom energetske krize na globalnom nivou, i zato ga trebamo modernizovati i zajednički graditi – kazao je Sinan Husić, predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika FBiH.

Iza rudara u 2021. godini je i radnički neposluh koji je rezultirao potpisivanjem sporazuma sa Vladom bh. entiteta FBiH.

– Sporazum je izvanredna prilika za Vladu FBiH, Elektroprivredu BiH, uprave rudnika i sindikat da se unaprijede stvari u elektroenergetskom sektoru. Mi tu priliku nećemo ispustiti po cijenu da se ponovi period od 23. novembra do 1. decembra 2021. godine. Ovo je posljednja prilika da se stanje u oblasti rudarstva stabilizuje. Svako ko pokuša da improvizuje odluke ili obezvrijedi sporazum može očekivati reakciju kakva je bila 23. novembra. Rudari jedu crn hljeb, ali su ponosni i namjeravaju da ga i dalje jedu – naglasio je Husić.

Amer Hajdarević ističe da je za njega Dan rudara svetinja, ali napominje kako je njegov djed u jami Rudnika Mramor radio sa boljom opremom.

– Ja sam prvi kopač na komori ili što bi naš narod rekao prva violina. Izrađujem minske bušotine, ali po principima koji su vladali prije sto godina. Imam običaj reći da je moj djed bio moderniji rudar od mene. Imali smo jedno široko mehanizovano čelo, ali je izbačeno iz proizvodnje zbog zastarjelosti. Ukoliko bi bilo ulaganja u mehanizaciju, vjerujte da bi došli u situaciju da mi izdržavamo državu, a ne država nas – jasan je Hajdarević.

Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović je podsjetio na okolnosti pod kojim je 21. decembar proglašen Danom rudara u cijeloj bivšoj Jugoslaviji.

– Rudari Tuzle i okoline su se tog dana usprotivili diktaturi Karađorđevića i zbog toga se 21. decembar obilježava kao Dan rudara, kao naše kulturno-historijsko naslijeđe – istakao je Imamović.

Autor: Avaz.ba