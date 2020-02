Cvijanović: U SAD više ne postoji pažnja za BiH kao nekada

U SAD više ne postoji pažnja za BiH kakva je nekada postojala, izjavila je Srni predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović.

“Više tu pažnju prema BiH nigdje ne možete da nađete, jer u svijetu postoje i druga problematična mjesta i mjesta koja privlače više pažnje, a znače mnogo više i za političku, trgovinsku i ekonomsku stranu SAD i drugih država”, rekla je Cvijanovićeva.



Ona je istakla da su sada i oni koji dolaze iz Republike Srpske prihvaćeni sa uvažavanjem, kao što to imaju i oni koji dolaze iz drugog entiteta, ali je naglasila da njena politička pozicija nije takva da treba da dođe u Vašington i da, za razliku od nekih kolega iz Federacije BiH, “ospe drvlje i kamenje na neku drugu stranu”.



“Trudim se da pokažem ono što je jasna slika da bismo se bolje razumjeli i da bismo što bolje rješavali stvari tamo gdje možemo da ih rješavamo”, rekla je Cvijanovićeva.



Predsjednik Republike Srpske smatra da u Vašingtonu ima jako dobre sagovornike sa kojima će raditi na određenim zajedničkim projektima.



“Ovdje sam imala priliku da razgovaram sa predstavnicima jedne kompanije koja je prisutna u našoj regiji i ima više aktivnosti u Srbiji nego što je to slučaj u BiH. Bave se energetikom i zainteresovani su da ostvare kontakte sa našim institucijama, tako da je ovo bila dobra prilika da se razgovara o mogućnostima kada su u pitanju ulaganja u obnovljive izvore energije”, rekla je Cvijanovićeva.



Ona smatra da će uslijediti dobar nastavak razgovora koji će biti održani u Banjaluci u narednih mjesec ili mjesec i po dana.



Uprkos tome što BiH nije u fokusu SAD, Cvijanovićeva smatra da je dobro da se održavaju kontakti, razmjenjuju mišljenja i da se vidi na koji način se može raditi na tome da se poboljša razumijevanje.



Prema njenim riječima, ovo je bila dobra prilika za razmjenu mišljenja sa sagovornicima u Vašingtonu o različitim stvarima, uključujući činjenicu da je BiH više od godinu dana čekala primjenu izbornih rezultata, koji još nisu implementirani kada je u pitanju FBiH.



“Postoji interes za ono što se dešava u BiH, ali sa aspekta da li ona izvršava neke svoje preuzete obaveze”, rekla je Cvijanovićeva.



Za razgovore, koje je vodila, predsjednik Srpske je naglasila da je zadovoljna, jer je imala dobre sagovornike o opštoj situaciji u okviru BiH, ali i cijele regije.



“Po pravilu, kada se razgovara sa ljudima iz Kongresa, oni su uvijek veoma zainteresovani za bezbjednosna pitanja u regiji, sada posebno za pitanja povratnika sa stranih ratišta i nelegalne migracije, sa kojima smo svi suočeni u regiji, na koji način sa tim izaći na kraj, kao i na koji način tražiti ili dobiti podršku i SAD, ali i nekih drugih zemalja”, rekla je Cvijanovićeva.



Predsjednik Srpske je napomenuo da određene strukture u Americi imaju interese direktno vezane za BiH, ali da se u široj javnosti ne može naći veći interes, jer su prvenstveno usmjereni na bezbjednosne aspekte i pitanja koja su za to vezana.



“U nekoliko instituta razgovarali smo na koji način možemo da obezbijedimo njihovo veće prisustvo na ovom prostoru, a isto tako i prisustvo naših ljudi ovdje koji bi mogli da učestvuju u razmjeni mišljenja, te da na lakši način ostvarimo komunikaciju”, rekla je Cvijanovićeva.



Što se tiče sastanaka u okviru Stejt departmenta, Cvijanovićeva je istakla da je imala razgovore o tome šta se može uraditi da svi nivoi vlasti podjednako doprinosu određenim procesima.



“To je bila prilika da se razgovara sa predstavnicima Stejt departmenta, ali i određenim udruženja i istraživačkim institutima ovdje u Vašingtonu o tome kako možemo da privučemo više pažnje kada je u pitanju veliko stratište u Gradini i Jasenovcu, kako da nastavimo da tragamo za istinom i da nastojimo da se ta istina bolje vidi i najbolje čuje u svijetu”, rekla je Cvijanovićeva.



Cvijanovićeva je napomenula da je deseti ili jedanaesti put prisustvovala Nacionalnom molitvenom doručku, što je bila dobra prilika da se sretne sa drugim međunarodnim gostima u posebnoj atmosferi.



“Ove godine sve je bilo u znaku okončanja postupka koji je vođen protiv predsjednika SAD Donalda Trampa. Bilo je tu i političkih poruka koje je bilo dobro da čujemo, ali i poruka koje se odnose na bolju saradnju i bolje razumijevanje, te pravljenje nekog novog humanijeg svijeta nego što je to danas slučaj”, objasnila je Cvijanovićeva.



Ona je podsjetila da je Tramp mnogo puta rekao da jedna zemlja ne treba da se miješa u unutrašnje stvari druge, što u Republici Srpskoj ima podršku, te ocijenila da se treba pridržavati određenih međunarodnih regulativa koje su to jasno propisale.



Postoje različiti interesi i aktivnosti, naglasila je, ali to ne znači da treba smjenjivati vlast i lidere. “Mi to podržavamo i mislim da upravo iz tog razloga i srpska populacija u SAD, a imala sam priliku da, preko različitih foruma i razgovora sa dijasporom, vidim da oni zapravo podržavaju takvu politiku”, dodala je Cvijanovićeva.



Ona očekuje da će se nešto takvo desiti i u budućnosti i da će biti sve manje pokušaja miješanja u unutrašnje stvari druge države, što u SAD razumiju veoma dobro.



Cvijanovićeva je danas razgovorom sa predstavnicima kompanije, koja se odnosila na energetski sektor završila svoj zvanični boravak u SAD, koji je ocijenila uspješnim.



“Zadovoljna sam onim što sam čula. To što sam čula jeste nešto, uslovno rečeno, usklađeno ili je bar na liniji onoga što i mi nastojimo da promovišemo u Republici Srpskoj”, zaključila je Cvijanovićeva.

