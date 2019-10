Cvijanović: Treba razgovarati ako ima problema u vladajućoj koaliciji u RS-u

Potpredsjednica Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Željka Cvijanović smatra da se razgovorom treba da rješavaju problemi u vladajućoj koaliciji u RS-u, te da je, kako kaže, moguće da postoje određeni problemi.

Ona je u izjavi novinarima u Doboju rekla da ne zna šta znači odluka DNS-a da zaustavi dalje djelovanje u okviru sporazuma sa koalicionim partnerima.

-Ako je to neko vrijeme da se uzme predah, da se nešto unaprijedi, onda to razumijem i onda je to uredu – dodala je Cvijanović.

Uvjerava da se odnosi u koaliciji treba da stalno preispituju i otklanjaju određeni probleme te da koalicija SNSD-a i DNS-a traje 20 godina.

-Kada se dese neki poremećaji onda treba sjesti, razgovarati i rješavati te probleme – rekla je potpredsjednica vladajuće stranke u RS.

Predsjedništvo DNS-a donijelo je danas odluku o zaustavljanju daljeg djelovanja u okviru Sporazuma o načinu i kriterijumima zajedničkog djelovanja koalicionih partnera u mandatnom periodu 2018-2022. godina.

Razočarani su, kako je navedeno u saopćenju iz stranke, odnosnom prema njima na entitetskom i lokalnom nivou te traže razgovor s SNSD-om.

-Do daljnjeg nas više ne obavezuje političko djelovanje i usaglašavanje stavova u okviru Koalicije. Svoje odluke ćemo samostalno donositi i politički djelovati isključivo u interesu građana. Predsjednik će preuzeti aktivnosti na organizaciji sastanka sa predstavnicima SNSD-a, vodeće partije koalicije, u cilju razmatranja novonastale situacije i međusobnih odnosa, nakon čega će organi DNS-a donijeti konačnu odluku o svom političkom djelovanju – saopćeno je iz DNS-a.

Autor: Fena