Cvijanović: Sarajevo sretno zbog Šarovića

Potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović izjavila je da na osnovu prethodnog iskustva nije stekla utisak da bi novoizabrani predsjednik SDS-a Mirko Šarović mogao da bude dio zajedničkog odlučivanja o stvarima važnim za Republiku Srpsku.

Cvijanović je naglasila da za nju kao predsjednika Republike Srpske nije bitno ko je lider neke partije kada je riječ o pitanjima i problemima bitnim za Republiku Srpsku koje treba rješavati kroz saradnju i o njima razgovarati sa svima.

“Ja sam uvijek sa svima mogla da razgovaram. Nažalost, ljudi iz tih partija, uključujući SDS, nisu htjeli da pričaju sa mnom. To je više štetilo njima nego meni, jer sam postigla cilj i realizovala svoj politički zadatak i dok sam bila premijer i sada kada sam predsjednik”, rekla je Cvijanovićeva za ATV.

Na pitanje da li će moći sarađivati i voditi dijalog sa Šarovićem, Cvijanovićeva je rekla da je na svakome da pokaže da li ima kapacitet i da li može da dogovara određene stvari, ali da, kada je riječ o Šaroviću, nije stekla utisak da bi on mogao da bude dio zajedničkog odlučivanja o stvarima važnim za Republiku Srpsku.

“Nisam stekla utisak da bismo nešto mogli da dogovorimo i na taj način ojačamo nastup Srpske. Opterećenje koje prati Šarovića jeste da ga mnogo voli političko Sarajevo. To je hipoteka koju on nosi kao političar i ministar. On je sigurno najbolji izbor za ljude u Sarajevu, što sam imala priliku i da čujem od ljudi iz političkog Sarajeva”, istakla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, izbor lidera SDS-a potrajao je nešto duže i sa malo više razjedinjenosti stranačke strukture i članstva o tome ko treba da bude predsjednik.

“Toga sam svjesna i ja i građani Srpske i SDS. Pred tom partijom je još mnogo izazova i krivina koje će se morati ispraviti”, kaže Cvijanovićeva.

Govoreći o nedavnim protestima u Banjaluci koje su organizovali poslanici opozicije, Cvijanovićeva je rekla da na njima nije vidjela posebnu političku poruku ni snagu, te da ih više vidi kao način da se ispromoviše nekoliko političkih figura koje su govorile na tom skupu.

Autor: N1