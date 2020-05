Cvijanović: Moguća ‘mostarizacija’ cijele BiH

Potpredsjednica Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Željka Cvijanović tvrdi da je moguća „mostarizacija“ Bosne i Hercegovine, s obzirom na dešavanja u vezi s lokalnim izborima.

-Očito da je velika igra u pitanju i sve se dešava sinhronizovano. Postoji opravdan strah da možemo doći u situaciju da imamo ‘Mostar’ (u kojem više od 10 godina nisu održani lokalni izbori) na cijeloj teritoriji BiH, u političkom ili izbornom smislu, odnosno nemogućnost održavanja izbora – rekla je Cvijanović.



Ponovila je stav SNSD-a da su članovi Centralne izborne komisije (CIK) izabrani mimo konkursne procedure, na način koji, navodi, „upućuje na manipulaciju izbornim procesom, što se ne može dopustiti“.



-Čudi me da izostaje reakcija stranaca, koji obično govore o pravnoj državi, o tome kako se moraju provoditi procedure, a nijemi su kada se dođe u jednu ovakvu situaciju – navela je ona u izjavi novinarima u Istočnom Sarajevu, nakon sastanka članova Izvršnog komiteta SNSD-a sa rukovodstvima općinskih i gradskih odbora SNSD-a iz Izborne jedinice osam.



Uvjerava da je SNSD potpuno spreman za izbore, bez obzira na to da li će se održati u oktobu, novembru ili će se prolongirati, a cilj je da osvoje 80 posto vlasti, uz učešće koalicionih partija.



Zbog činjenice da, kako kaže, još uvijek nije došlo do podjele 330 miliona eura od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), najavila je da RS morati preduzeti pravne radnje kako bi se zaštitila.



Cvijanović tvrdi da SNSD, ni nakon dvije godine od općih izbora, nije u mogućnosti da, kao izborni pobjednik u RS, dobije funkcije koje mu pripadaju na nivou BiH, jer, kako kaže, SDA „povremeno pravi manipulativnu većinu s izbornim gubitnicima iz RS, SDS-om i PDP-om, te su na taj način izabrali i nelegalni i nelegitimni sastav CIK-a“.



U SNSD očekuju da se o tome odrede nadležni organi.



-Sasvim druga većina postoji u Domu naroda i tu stanuje ključ za rješevanje problema – kazala je potpredsjednica SNSD-a.

Autor: Fena