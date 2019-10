Cvijanović: Ko je Izetbegović i što bi on postavljao uslove nekome iz RS-a?

Cvijanovićeva je poručila da Izetbegović ne može određivati kakva treba da bude volja birača u RS i koga će oni birati, navodeći da se on pretvara da može da odlučuje o tome ko će biti njegov partner

Potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović izjavila je da predsjednik SDA Bakir Izetbegović ne može da postavlja uslove i bira ko će iz Republike Srpske ući u vlast na nivou BiH.

Cvijanovićeva je poručila da Izetbegović ne može određivati kakva treba da bude volja birača u RS i koga će oni birati, navodeći da se on pretvara da može da odlučuje o tome ko će biti njegov partner.

“Pogrešna je procjena da SNSD umire od želje da uđe u vlast. SNSD smatra da treba, u skladu sa izbornim rezultatima, da uđe u vlast, ali to ne znači da ulazi u vlast pošto-poto i da prihvata uslove koje ispostavlja Izetbegović. Ko je on i što bi on postavljao uslove nekome iz RS ko će da uđe u vlast”, rekla je predsjednica RS.

Ona je podsjetila da je to Izetbegović uradio nakon Općih izbora 2014. godine, te da to može da se desi jednom.

“Sada je ta politika ogoljena. Kada se to desi drugi put to onda otkriva namjeru i pokazuje način rada. To je njegov način rada, ali mi ga ne prihvatamo. Nećemo da nam on diktira ko su naši politički predstavnici jer BiH nije jedinstvena izborna jedinica za bilo koju funkciju”, rekla je Cvijanović i dodala:

“Neko ko je izabran u Federaciji BiH nema ništa sa RS i ne može da govori ko će biti u vlasti iz RS. Oni bi da biraju onoga ko nema izborni i institucionalni kapacitet jer vole diskonekciju između nivoa BiH i RS i ne žele da tu bude ista vlast. Izetbegović želi da nema te koordinacije, ali mi to ne prihvatamo”.

Potpredsjednik SNSD-a je naglasila da uvijek ima rezervu prema političkom Sarajevu i da je znala da će biti raznih natezanja u vezi sa nečim što je trebalo da postane formalni političko-tehnički proces, prenosi Fokus.ba

“SNSD je ušao u pregovore, matematika postoji, dolazi red da Srbin bude imenovan za predsjedavajućeg Vijećaministara, odabran je čovjek koji je prijedlog SNSD-a kao najveće partije, imamo koalicione partnere iz RS sa kojima bismo učestvovali u dijelu koji pripada RS i tu je sve jasno.

Dio sa kojim nisam saglasna jeste igranka koja je počela zato što su oni nasavjetovani da postave određene uslove. Sarajevo u tome griješi i pogrešna je procjena da ćemo pristati na nešto što oni uporno traže”, kaže Cvijanović za RTRS.

Autor: Fokus.ba