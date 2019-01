Crnogorac skočio s kruzera, spasioci poslije 24 sata obustavili potragu i porodici saopćili sumnjive informacije

Pljevljanin Enis Mahić (26) skočio je 24. januara sa kruzera “Majesty of the seas” američke kompanije “Royal Caribbean” iz Majamija, na kojem je bio zaposlen. Nakon 24 sata potraga za njim je obustavljena, jer, kako je ustanovila komisija tamošnjih vlasti, nije moguće da neko bude živ u okeanu nakon toliko vremena.

Američki mediji pisali su da je potragu pokrenula obalska straža i da su aktivno tražili mladića, ali bezuspješno. Kako su javili, straža je dobila poziv od posade broda da je mladić skočio sa palube. Kruzer je u trenutku nestanka Mahića bio na Bahamima, u glavnom gradu Nasau i otoku Koko Kej.

Porodici je rečeno da je Mahić skočio svojom voljom, zbog čega policijska istraga nije ni provedena.

-Uglavnom su nam svi dali zatvorene informacije. Stupili smo u kontakt s kapetanom broda i njegovim kolegama. Svi uglavnom kažu da ništa nisu vidjeli niti čuli. Tokom istrage nisu uzete izjave svjedoka. Oni su sami ustanovili da je uradio to svojom voljom i to je to što se tiče njih. Jedino ko može pokrenuti i da putem Crnogorske ambasade kontaktira tamošnje vlasti i organiziraju makar još jednom potragu za njim je Ministarstvo vanjskih poslova u Crnoj Gori – rekli su iz porodice Mahić za portal CdM.

Oni su istakli da ne gube nadu i da će makar biti pronađeno tijelo.

-Nema nikakvog razloga da bi Enis sam skočio sa palube. Na tom brodu je fino zarađivao i nije imao nikakvih problema – navodi porodica.

Portal CdM prenosi da je kontaktirao Ministarstvo, iz kojeg im je rečeno da su upoznati sa slučajem i da će informacije dobiti uskoro.

Česta samoubistva na kruzerima

Prema pisanju sajta “Cruiselawnews”, ovo nije jedini slučaj da je neko od članova posade izvršio samoubisto.

Tokom posljednja dva mjeseca dva člana posade na brodovima ove kompanije, ali i jedan oficir na brodu firme “Celebrity Cruises”, skočili su sa palube. Kako se navodi, u sva tri slučaja očigledno je riječ o samoubistvu. Prema podacima od 2000. godine, na kruzerima je 335 osoba skočilo u more, od čega samo prošlog mjeseca samo 26.

I jedan Beograđanin izvršio je samoubistvo na kruzeru. Nikola Arnautović (22) početkom avgusta 2018. godine pronađen je obješen u kabini kruzera “”Carnival Fascination” nakon što šefovi nisu htjeli da mu dozvole hitno bolovanje koje je zatražio samo dva dana prije tragedije. Nakon njegove smrti pokrenuta je peticija da se kao stalni članovi posade uključe i psiholozi.

