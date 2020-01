Čović: Završili smo imenovanja, podrška Božoviću

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović izjavio je novinarima da je današnja sjednica Zajedničkog kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH imala za cilj da imenuju sva povjerenstva, stalna i privremena, koja treba uraditi uime PSBiH.

Dodao je da su se tačke dnevnog reda uglavnom odnosile na ta imenovanja, dodajući da je danas sjednica Doma naroda PSBiH i žele to potvrditi, a sutra je sjednica Zastupničkog doma državnog parlamenta na kojoj će također to biti potvrđeno.



– Time smo formalno završili posao imenovanja kroz Parlamentarnu skupštinu BiH – naveo je Čović.



Na novinarsko pitanje da li je Zajednički kolegij oba doma razmatrao potvrđivanje imenovanja nedostajućih članova Vijeća ministara BiH, odgovorio je da Zajednički kolegij to nije imao za temu.



– Danas smo samo dogovorili da imamo zamjenske predstavnike u Zastupničkom domu i Domu naroda za one osobe koje su imenovane u Vijeće ministara BiH. Tako ćemo danas na sjednici Doma naroda umjesto Fahrudina Radončića imenovati adekvatnu osobu, sutra isto tako na Zastupničkom domu. Što se tiče ministara, to nije bila danas tema – naveo je Čović.

Upitan za lični stav u vezi s imenovanjem Mlađena Božovića za ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH, kazao je da je svaki stav koji predloži SNSD za njega prihvatljiv stav, ako prođe procedure kroz povjerenstva koja su po zakonu zadužena za to, bez obzira o kome se radi.

– Sve što predlože kolege iz SNSD-a, jednako tako iz SDA, ako se uklapa u naše zakonske okvire i ako dobijemo za to potvrde, a dobilo smo za sve potvrde, o tome ne treba otvarati raspravu, što se mene tiče. To je osobni stav – naveo je Čović.

Autor: Fena