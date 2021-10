Čović: Vjerujem da možemo dogovoriti izmjene Izbornog zakona

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je da apsolutno vjeruje u mogućnost dogovora s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem o reformi Izbornog zakona BiH.

U intervjuu za „Večernji list“ Čović je kazao da je „optimistični realist“ te da bi dogovor o ovoj reformi pomogao relaksiranju odnosa u Bosni i Hercegovini.

– Bio bi to dobar početak. Ali ključan. Time bi onda dobili sinergiju koja bi bila pozitivna na putu k EU. Tada bi mogli izgraditi racionalniji sustav jer je sadašnji preskup. Kada me nedavno veliki prijatelj naše domovine, Mathew Palmer izvjestio o nekim mogućim rješenjima rekao sam mu da ako hoćemo racionalnost s dva područja, onda nam ne treba 11 vlada, parlamenata, pravosudnih institucija. To mogu biti dvije. No, o tome je rano razgovarati. Mislim da razgovori s Izetbegovićem idu u dobrome smjeru. Postoji potpuno razumijevanje da se Hrvatima ne trebaju birati predstavnici ni u Domu naroda, ni u Predsjedništvu. Uz uvažavanje presuda Europskog suda i Ustavnog suda BiH. Ne može Središnje izborno povjerenstvo, ovako nelegalno i nelegitimno, biti zakonodavac. A to je cilj nekima da se ne provedu izmjene Izbornog zakona kako bi SIP arbitrirao – kazao je Čović.

Odbacio je ocjene da igra „dvostruku igru s Dodikom protiv čelnika Bošnjaka“.

– Niti ima bilo kakve dvostruke igre, niti igara kada je u pitanju politika hrvatskog naroda. Naš je cilj jasan. Za nas je to moj dom, moj narod, moja BiH. Učinit ćemo sve da BiH funkcionira kao normalna europska država, te da se na tome putu možda preuredi dogovorom tri naroda. Pri tome očekujemo da se Hrvatima osigura potpuna jednakopravnost i legitimno političko predstavljanje. U tome smo duhu razgovarali s gospodinom Izetbegovićem – ustvrdio je Čović.

Na pitanje vidi li BiH kao državu u kojoj su se tri strane o svemu dogovorile i da zajednički kreću prema ovoj budućnosti, Čović je odgovorio da je to jedini put.

– Prijatelji izvana su dobrodošli. Ali sve dok donose rješenja koja imaju i druge poruke, nisu dobrodošli. Administracija SAD-a je najviše učinila ali moramo imati jednak odnos i prema administracijama EU, Turske, Rusije, Kine. Nama to sve mogu biti prijatelji, ali je važno da unutar BiH ne budemo njihovi alati štiteći ovu zemlju zajedno. Moramo zajedno raditi da bude 3:0. To mora uvijek biti tako. Dok sam bio u Predsjedništvu sve odluke su donesene jedinstveno. Nikada nije bilo preglasavanja. To je način kako trebamo raditi u BiH – kazao je Dragan Čović u intervjuu za Večernji list.

Autor: Vijesti.ba