Čović uz podršku iz Hrvatske najavio uvjerljivu pobjedu u Mostaru

Policentrični razvoj je nešto na čemu inzistiraju sve europske ekonomije, a siguran sam i Bosna i Hercegovina, i upravo zbog toga Mostar, kao gospodarsko središte, uz ostale centre u BiH, može i treba biti jedan od centara takvog policentričnog gospodarskog razvoja BiH, kazao je u petak u Mostaru ministar gospodarstva i održivog razvoja u Vladi Republike Hrvatske (RH) Tomislav Ćorić.- Upravo s tom idejom, siguran sam da će i naša suradnja u narednim godinama s predstavnicima lokalne vlasti, županije i predstavnicima Bosne i Hercegovine ići uzlaznim smjerom, jer to je ono što svi želimo i na tome ćemo ustrajati – kazao je Ćorić u izjavi za medije nakon sastanka s predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem.

Dodao je kako je kriza covida-19 ostavila snažan trag na gospodarstvo Bosne i Hercegovine, ali i Hrvatske.

– Naravno da 2021. godina, kao godina oporavka, sama po sebi treba donijeti novi entuzijazam, a taj entuzijazam u gospodarskom smislu pretpostavlja i političku stabilnost i upravo zbog toga mi je drago da će nakon izbora koji će se ovdje održati 20. prosinca i Mostar ući u jednu novu fazu – kazao je hrvatski ministar.

Ćorić je, također, naglasio kako je Bosna i Hercegovina vrlo važan ekonomski, odnosno vanjskotrgovinski partner Republike Hrvatske.

– Republika Hrvatska snažno podupire ekonomski razvoj BiH i BiH na putu prema europskim integracijama, a u tom kontekstu, u našem apsolutnom interesu je i rast vanjskotrgovinske razmjene ovih dviju zemalja. Jako velik broj poduzeća iz RH posluje u BiH, ali i obrnuto, i u tom kontekstu ideja s kojom smo se danas usuglasili je da ta gospodarska suradnja u narednom razdoblju treba biti veća. To je nešto na čemu ćemo raditi, a upravo zbog toga danas se ovdje održava gospodarski forum i siguran sam da će ponuditi viziju kako i u kojem smjeru dalje – kazao je Ćorić.

Predsjednik HDZ-a BiH i zamjenik predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović kazao je kako su na današnjem sastanku prezentirane ambicije i planovi ove stranke.

– Prezentirali smo također i prepoznatu potrebu da nakon 12 godina i unutar HDZ-a BiH napravimo ogroman zaokret mladošću, energijom, znanjem i da od Mostara napravimo pravo središte, uz to i ekonomsko središte i zbog toga ova tema dobiva na snazi. Kroz razgovore s drugim kolegama došli smo do spoznaje da nam ono što HDZ u posljednje vrijeme radi u BiH, i ono što ovdje pripremamo do lokalnih izbora, daje za pravo da ćemo na kraju dana, u nedjelju, 20. prosinca, moći kazati da smo uvjerljivi pobjednici izbora u Mostaru – kazao je Čović.

Predsjednik HDZ-a BiH istaknuo je također kako Mostaru prije svega trebaju radna mjesta te osmišljen i održiv ekonomski razvoj.

– Moramo stvoriti ambijent i uvjete, a prijatelja i zainteresiranih za zajednička investiranja, ulaganja i projekte imamo. Svim našim budućim gradskim vijećnicima, gradonačelniku i upravi želimo staviti do znanja da imaju snažnu potporu općenito, a i kada je u pitanju ekonomija. Mostaru trebaju radna mjesta, osmišljen i održiv ekonomski razvoj, a resor koji pokriva ministar Ćorić može nam biti velika podrška u prvim mjesecima nove administracije – naglasio je Čović.

Prokomentirao je, također, i nedavne odluke Vijeća za implementaciju mira.

– Mislim da su na tragu onog kontinuiteta njihovog rada, a ono što je meni bitno je da ćemo uskoro imati niz sastanaka s predstavnicima međunarodnih institucija. Naše je da sve inicijative koje radimo budu u interesu triju naroda i svih žitelja Bosne i Hercegovine i da shvatimo da mi moramo donositi odluke, za nas nitko nikada neće donijeti odluke, a pogotovo ne odluke kakvima se mi veselimo – istaknuo je Čović.

Autor: Fena