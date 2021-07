Čović: U BiH nema potrebe da se iko ljuti

Podizanjem posljednjeg, 65. segementa čelične rasponske konstrukcije Pelješki most večeras će biti potpuno spojen od Komarne do Brijeste.

Hrvatski premijer Andrej Plenković u prisustvu Dragana Čovića, predsjednika HDZ-a BiH i članova hrvatske Vlade stigao je na Pelješki most, koji će svakog trenutka biti spojen. Očekuje se da će kineski radnici doći i simbolično zavariti posljednji dio kojim će Hrvatska spojiti obale.

Plenković je istakao da je ovo generacijski projekat.

– Ovom projektu je svako nešto dao i svako je donio svoj doprinos. Most je spojen tri mjeseca prije predviđenog roka i uprkos pandemiji koronavirusa – rekao je Plenković.

On također naglašava da je Hrvatska je ostvarila svoj strateški cilj, te da će ovaj most će biti jedno zajedničko dobro.

– Ovo nije most koji dijeli, ovo je most koji povezuje, a s vremenom će se to pokazati – istakao je premijer Plenković.

Dragan Čović je istakao kako se nada da će nakon Pelješkog mosta, Neum i BiH imati više turista.

– Svi oni koji u BiH danas razmišljaju drugačije vjerujem da će promijeniti mišljenje kada se provozaju ovim projektom i ja ih pozivam da to učine. Vjerujem da će Neum imati toliko gostiju da će trebati još jedan Pelješki most. Dao Bog da imamo još ovakvih projekata. Danas je najvažnije imati dobru infrastrukturu, a to podržava aktuelna Vlada. U BiH nema potrebe da se iko ljuti -rekao je Čović.

Autor: Avaz.ba