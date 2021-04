Čović: Potpuna podrška stavovima američkog državnog sekretara Blinkena

Predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a Dragan Čović pozdravio je u petak pismo američkog državnog tajnika Anthonyja Blinkena, ocijenivši pritom kako se pismo savršeno nadovezuje na sve ono što legitimni predstavnici hrvatskog naroda ističu već duže vrijeme.

“Sjedinjene Američke Države su, uz EU, naš najvažniji geopolitički i geostrateški partner. To su naši prijatelji koji su nebrojeno puta do sada pružili ruku našoj zemlji. Pozdravljam pismo američkog državnog tajnika, gospodina Anthonyja Blinkena koje se savršeno nadovezuje na sve ono što ja osobno, kao i legitimni predstavnici hrvatskog naroda ističemo već duže vrijeme. Njegove izjave uzimamo kao snažan motiv da ključna politička pitanja konačno privedemo kraju. Jasno je istaknuto kako nitko to neće učiniti za nas, nego da je to naša odgovornost u kojoj oni samo mogu pomoći”, ističe Čović, saopćeno je iz HNS-a.

Dodaje kako se implementacijom ključnih odredbi u predmetima “Ljubić” i “Sejdić i Finci” započinje nova era europske Bosne i Hercegovine.

“Ukoliko je potrebno odraditi i minimalne ustavne korekture mi ćemo to i uraditi. Konstitutivni narodi i njihovo legitimno predstavljanje je ustavna, društvena i politička srž Bosne i Hercegovine. To ističu odluke i Ustavnog suda BiH kao i Međunarodnog suda za ljudska prava u Strasbourgu”, naglasio je Čović.

Čović dodaje kako se prilagodbom neustavnih odredbi Izbornog zakona BiH jača natkrovljujuće ustavno načelo konstitutivnosti i legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda, uz omogućavanje svima da se kandidiraju i da mogu biti birani.

“To su načela demokracije koja ističu i državni tajnik Blinken i institucije EU. Strateško savezništvo sa SAD i EU je potvrđeno Sporazumom u Mostaru u lipnju prošle godine koji smo skupa parafirali i obvezali se provesti i implementirati do kraja. Legitimna volja da vas netko predstavlja, bez diskriminacije bilo koga, je temeljno ljudsko i demokratsko pravo i to jasno prepoznaje gospodin Blinken kojemu se ovim putem zahvaljujem što je i na ovakav način uputio jedan snažan motiv za postizanje konačnog i održivog rješenja, kao i privrženosti europskoj perspektivi naše domovine Bosne i Hercegovine”, ustvrdio je Čović, navodi se u priopćenju.

Autor: Fena