Čović otvoreno: Ja bih bio sretniji da je ostala Herceg Bosna ili tri republike

Predsjednik HDZBiH Dragan Čović izjavio je u petak na Kupresu kako nema kompromisa oko konstitutivnosti naroda, legitimnog predstavljanja i Ustava BiH.

– Kompromisa ima oko prijedloga o kojima smo govorili i oko kojih pričamo, a samo HDZ je dao bar četiri različita modela oko Doma narod i Predsjedništva koje su dobili i predstavnici SDA, ali i ovih pet institucija koje su nam bili svjedoci u našim sporazumima, i tu ima toliko prostora za dogovor ako se dogovor želi. Ako se želi taktika da se izbjegne dogovor, da se idući izbori dočekaju u sadašnjem Izbornom zakonu, onda je to nešto drugo i mislim da ne može dobro završiti – istaknuo je Čović na konferenciji za novinare na Kupresu gdje zasjeda Predsjedništvo i Središnji odbor HDZ-a BiH.

Dodao je kako hrvatski narod želi graditi modernu, europsku Bosnu i Hercegovinu i dati u njoj svoj puni doprinos.

– To želimo napraviti onako kako je to definirao Ustav, kroz dva entiteta. Ne bude li to išlo tako, neki će tražiti građansku državu što god mislili pod njom, drugi će tražiti republike, neki će tražiti da se otcijepe kao što su već tražili, a ja predlažem da sjednemo zajedno, tražimo dobra rješenja i da ovdje pravimo atmosferu stabilnosti, dogovora, investiranja, a da ustavni okvir iskoristimo za donošenje ključnih zakona, primarno Izbornog zakona da više nema varanja oko toga, jer moje pitanje je koga su prevarili oni koji su izabrali dva bošnjačka člana Predsjedništva, jesu li sebe ili nekoga drugoga. Ja mislim da su prevarili Bosnu i Hercegovinu. Ako je to način, evo prilike da opet nešto takvo urade ako misle da je to dobar put, ja mislim da je pogrešan, da je sunovrat za budućnost – kazao je Čović.

Naglasio je kako će se iduće sedmice voditi završni pregovori na temu izmjena Izbornog zakona.

– Pregovarat ćemo isključivo o četiri elementa koja smo dogovorili na zadnjem prekinutom sastanku, a koji se nastavlja u ponedjeljak, 29. novembra, i trebao bi trajno završiti 2. decembra. Jedna od ključnih tema su modeli izbora članova Predsjedništva i Doma naroda kao nastavak na sporazum iz Mostara iz juna 2020. godine kada smo realizirali jedan sporazum oko Mostara, a drugi smo definirali, kako osigurati legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda, ništa drugo nego to. Druga stvar koju smo dogovorili je da ćemo to riješiti na način da se oslobodimo bilo kojeg oblika diskriminacije, što znači da moramo provesti sve presude Suda u Strasbourgu, a prije toga i našeg Ustavnog suda u BiH – kazao je Čović.

Treća stvar koja je dogovorena, navodi Čović, je napraviti eventualno ograničene izmjene Ustava u skladu s tim što dogovore oko izmjena i dopuna Izbornog zakona.

– I oko toga HDZ ima vrlo konkretan stav, a oni koji su vjerovali da je ovo prilika da mi radikalno i dramatično promijenimo Ustav, jasno je da je to nemoguće uraditi, iako bih ja to volio jer mislim da se ova država može napraviti mnogo učinkovitijom, pravednijom, primjerenijom vremenu u kojem živimo, ali mi za to nemamo uvjeta. Drago mi je da možemo ući u ovaj pregovarački proces poštivajući dokumente koje smo sami donijeli. Upravo ja i kolega Izetbegović potpisali smo sporazum koji se tiče izmjene i dopune Izbornog zakona i to nije bilo lako uraditi. To moramo završiti i uvjeravam vas da ćemo to završiti u neizbornoj godini, a ostalo nam je još vrlo malo vremena. U suprotnom imamo bezbroj problema – kazao je Čović.

Čović se osvrnuo i na izjavu predsjednika SDA Bakira Izetbegovića da HDZ BiH neće dobiti ništa ako se ne odrekne mehanizama za blokade, kazavši kako nema potrebe posebno komentirati takve izjave.

Dodao je kako Hrvatima niko ništa ne treba dati jer su konstitutivnost i domovi naroda ustavne kategorije.

– Ja bih bio sretniji da je u Ustavu BiH ostala Herceg Bosna ili tri republike, ali nije. Danas bi bilo racionalnije pričati o građanskim konceptima da imamo tri federalne jedinice, u svakoj bi mogli biti zastupljeni građanski koncepti, i svi bi bili zadovoljni – izjavio je Čović.

Autor: Crna-hronika.info