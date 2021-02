Čović otkrio detalje razgovora s Nelsonom, sutra s Izetbegovićem

Predsjednik HDZ-a smatra da je za postizanje dogovora o Izbornom zakonu neophodno sudjelovanje međunarodnih predstavnika

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović kaže da je sinoćnji razgovor s američkim veleposlanikom Ericom Nelsonom bio ugodan i konstruktivan, te da je tom prigodom otvoreno mnogo pitanja i napravljen presjek onoga što je urađeno u prošloj godini, s posebnim osvrtom na provedbu lokalnih izbora, rad Središnjeg izbornog povjerenstva i izbore u Mostaru.



– Mi imamo puno primjedbi na ono što se dogodilo na izborima u Mostaru, ali idemo u provedbu tih rezultata, a institucije istodobno neka rade svoj posao, kazao je Čović u razgovoru za Fenu.



Kada je u pitanju agenda za ovu godinu, ovo je neizborna godina i opredjeljenje hrvatskih predstavnika je, kaže Čović, da sporazum koji je potpisan sa SDA i koji se odnosi na Mostar i Izborni zakon treba provesti najkasnije do kraja petog ili šestog mjeseca ove godine, kako bi se u parlamentarnoj proceduri usvojile izmjene Izbornog zakona.



– Usuglasili smo se da usvajanje Izbornog zakona treba biti preduvjet za naš kandidacijski status, kao i ostali uvjeti koje smo dobili od EU. Mi smo nekih 4-5 već završili, a preostale u ovih nekoliko mjeseci trebamo ubrzano ispunjavati kroz Vijeće ministara i Parlamentarnu skupštinu BiH. Što se nas tiče, vitalan je izbor članova Predsjedništva BiH i izaslanika u domove naroda, gdje inzistiramo da hrvatske predstavnike biraju Hrvati i mi smo otvoreni za razgovore sa svim parlamentarnim strankama i o tehničkim izmjenama koje treba provesti kako bismo izbjegli sve nedosljednosti i kršenja zakona i procedura koje smo imali na lokalnim izborima ove godine, ustvrdio je Čović.



On je, kaže, i u razgovoru s veleposlanikom Nelsonom, potencirao dinamiku sastanaka i vjeruje da će se vrlo brzo, možda već idućeg tjedna, održati i zajednički sastanak na temu izborne reforme.



– Ja ću sutra do kraja dana i veleposlaniku Nelsonu i veleposlaniku Johannu Sattleru dati naše viđenje izmjena Izbornog zakona kada su u pitanju Predsjedništvo i domovi naroda. Treba napraviti plan, što trebaju raditi stranke, a što trebamo zajednički s predstavnicima međunarodnih institucija. I ja sam to i rekao, bez njihove nazočnosti u tim razgovorima teško da mi možemo napraviti neki veliki iskorak. Mi nemamo važnijeg pitanja od Izbornog zakona, a možemo naravno paralelno s tim raditi i druge stvari, posebno ove koje nam otvaraju vrata kandidacijskog statusa za EU, ističe Čović.



Ova godina kao neizborna godina je, dodaje, idealna za reformske mjere u mnogim oblastima.



– Ja sam ustvrdio kako u Hercegovačko-neretvanskoj županiji nemamo još uspostavljenu vlast i to je nužno, kao i na federalnoj razini i mi ćemo sukladno drugim aktivnostima koje radimo tražiti partnerstva kroz koja to možemo provesti, poručio je Čović.



Govoreći o sutrašnjem susretu s predsjednikom SDA, Bakirom Izetbegovićem, Čović kaže da je njemu već ranije i to u par navrata dostavio prijedloge hrvatske strane za izmjene Izbornog zakona.



– Očekujem prijateljski razgovor u kojem ćemo dogovoriti kojom dinamikom da idemo kako ne bismo trošili vrijeme bespotrebno. Veljača i ožujak su vrijeme kada trebamo staviti na stol i dogovoriti većinu stvari, a onda da to prenesemo i na parlamentarna povjerenstva, jer je ovo nešto što se ne tiče samo ove dvije stranke, nego svih, naglasio je Čović.



Tijekom susreta s veleposlanikom Nelsonom, kaže, razgovarano je i o drugim temama, kao što je migrantska kriza.



– Ja sam poseban naglasak stavio na sigurnosnu i političku dimenziju problema. Mi moramo u potpunosti poštivati zakone BiH, odnosno da migrant gdje uđe u BiH bude evidentiran, tu stacioniran i prema njemu da se postupa po zakonima BiH, a ne da ih puštamo da se slobodno kreću po državi i da ne znamo tko su uopće te osobe. Mi smo spremni u državnim institucijama uraditi sve što treba, izdvojiti i potrebna sredstva, ako treba promijeniti i neke zakone, ali ne da se migranti raspoređuju po cijelom teritoriju BiH. To ne dolazi u obzir, kazao je Čović.



Potpuna suglasnost postoji oko toga da BiH mora ubrzati dinamiku nabave i koordinacije cjepiva protiv koronavirusa, kako bi distribucija bila, prema broju stanovnika, istodobna i jednaka u cijeloj BiH, da vremenski ne zaostajemo za ostatkom Europe.



– Jedna od važnih tema razgovora je bila i NATO savez i ja sam informirao veleposlanika Nelsona o našoj konferenciji koja će se 18. ožujka održati u Neumu, gdje su upravo to teme i gdje želimo uključiti sve predstavnike međunarodne zajednice, kako bismo radili na našem euroatlantskom putu, kazao je Čović za Fenu.

Autor: Fena