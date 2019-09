Čović: Odmah treba imenovati mandatara i dati šansu novom Vijeću ministara BiH

Delegacija HNS-a i Udruga Hrvata BiH Prsten sastali su se danas u Mostaru.

Predsjednik HNS-a Dragan Čović kazao je da je ovo sedmi sastanak između HNS-a i Prstena u zadnjih nekoliko godina. Čović je kazao kako je postignut zavidan nivo u saradnji između ove dvije organizacije.

“Želja je bila da na današnjem sastanku razgovaramo kako teku aktivnosti oko poštivanja izborne volje birača, a kakva je pozicija hrvatskog naroda, gdje smo stali sa izbornim zakonodavstvom, šta možemo zajedno uraditi kako bi se stvorio bolji ambijent u državi”, kazao je Čović nakon sastanka novinarima.

On je zahvalio svima na podršci i najavio dalju saradnju između ove dvije organizacije.

“Do sada je većina sastanaka organizirana prije izbora, ovaj put želimo nakon izbora sagledati našu saradnju i šta možemo zajednički napraviti. Sljedeće godine su lokalni izbori, a tu su i izbori za Sabor Hrvatske, predsjednički izbori u Hrvatskoj, tu je puno tema koje nas jako vežu”, istakao je predsjednik HNS-a.

Predsjednik HNS-a i HDZ-a osvrnuo se i na neformiranje vlasti u BiH kazavši kako je prošlo skoro godinu dana od izbora te da je vrijeme potrošeno

“Ja ne bih bio ja kada ne bi očekivao da nešto postignemo. Ali, realno, 5. septembar je vrlo blizu i mislim da smo prokockali zadnjih 25 dana u dogovaranju, jer potpis koji smo stavili na Sporazum bio je toliko snažan, bio je jasno raspravljen bez nekih dodatnih pitanja, da je bilo očekivano da je taj posao završen. Kako nije, vidjet ćemo, mi i dalje nemamo drugog puta osim da razgovaramo. To je jedan proces, a ono što će hrvatski predstavnici tražiti je vrlo brzo uspostavljanje vlasti”, kazao je Čović.

On je dodao kako je put u EU i NATO neupitan, ali da, s obzirom da svi ne dijele iste stavove, nema druge opcije nego razgovarati i vidjeti šta je to thničko a šta strateško pitanje.

“Što se tiče Hrvata, naš stav je jasan, i to smo ugradili u one elemente sporazuma koji smo potpisali. To je osigurati konsitutivnost i jednakopravnost i legitimno predstavljanje na svim nivoima vlasti od strae sva tri konstitutivna naroda i dati šansu da nova vlast što prije profunkcionira kako bi pokrenuli ekonomske programi i uhvatili se u koštac sa socijalnim pitanjima”, kazao je Čović.

Čović je zahvalio predsjedniku Prstena Pavi Zubaku kazavši da je prethodnih godina puno pomogao da se artikulira jedan zajednički glas hrvatske politike u BiH.

Zubak je kazao novinarima kako je zadovoljan sastankom jer se vidi jedna homogenost u saradnji i radu HNS-a, jer se on profilirao kao politički okvir za Hrvate u BiH.

“Bez obzira na strpljivost predstavnika HNS-a, ono što nas iznenađuje je da gotovo godinu dana od ibora još uvijek nije formirana vlast. Važno je što razgovaramo šta smo do sada učinili, ali još važnije je da razgovaramo i o onome šta u budućnosti želimo uraditi”, kazao je Zubak.

Zubak je dodao kako u BiH dolazi kako bi podržao djelovanje HNS-a, te da iza Prstena stoji oko 1,5 miliona ljudi koji imaju porijeklo iz BiH a danas žive u Hrvatskoj.

“Želimo objasniti Hrvatima u BiH da nisu sami”, istakao je on.

