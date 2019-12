Čović o sastanku s SDA: Mislim da smo se pretaktizirali

Delegacije SDA i HDZ-a BiH na današnjem sastanku nisu uspjeli postii dogovor o rješenjima svih pitanja, ali su najavili nastavak razgovora.

Lider HDZ-a BiH Dragan Čović stava je da se formiranje Vijeća ministara BiH mora privesti kraju.



“Već dugo taktiziramo i mislim da smo se pretaktizirali. Taj posao je završen i treba ga privesti kraju. Sve ostalo što iz toga proizilazi tri partnera će sjesti i dogovoriti oko onog oko čega se mogu dogovoriti”, rekao je Čović novinarima nakon sastanka, te dodao da je HDZ BiH završio svoj posao.



Govoreći o izmjenama Izbornog zakona BiH, on je kazao kako su u fokusu razgovora Predsjedništvo BiH, Dom naroda i Mostar.



“U razgovorima sa međunarodnim predstavnicima u Ambasadi SAD iznijeli smo stav tada da će izbori u Mostaru biti sigurno, to nije tema. Ako se želi pričati o sadržajnim stvarima, na čemu insistira SDA, onda je to složeniji proces. Umjereno sam optimističan da možemo naći dogovor kada je u pitanju Predsjedništvo i minimum koji mi možemo prihvatiti kao dio našeg međusobnog dogovora je da Hrvati mogu birati svog legitimnog predstavnika. Sedamnaest predstavnika u Domu naroda treba biti izabrano legitimno. Ne možemo prihvatiti da hrvatski klub u Domu naroda popunjava bošnjačka opcija, niti da Hrvati iz zapadne Hercegovine popunjavaju Klub bošnjaka”, precizirao je lider HDZ-a BiH.



Osvrnuo se i na pitanje formiranja vlasti u FBiH, podsjetivši da je ranije dogovorena reorganizacija federalne Vlade.



“Prvo treba ukloniti neustava ministarstva. Vjerovatno imamo zajedničke ideje da se formiraju neka nova ministarstva”, rekao je Čović.



On vjeruje da će relativno brzo doći do dogovora o resorima u FBiH.

Autor: Vijesti.ba