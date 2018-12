Čović o izjavi Izetbegovića: Ne znam šta Bakir govori

Predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a BiH Dragan Čović danas je ocijenio kako postoje svi preduvjeti za to da Vijeće ministara BiH u novom sazivu bude formirano do kraja januara naredne godine.

Jer, kako je pojasnio, nakon sjednice Predsjedništva HNS-a održane u Mostaru, za formiranje vlasti na državnom nivou ne postoje nikakve tehničko-pravne prepreke.

-Mi imamo svoje stavove koje smo usaglasili s predstavnicima srpskog naroda i počeli smo ih usuglašavati s predstavnicima Bošnjaka. Ovih dana je bilo nekoliko sastanaka u Mostaru i Sarajevu, sutra će biti sastanak između HDZ-a i SDA o sličnim temama. Što se tiče Vlade Federacije, do nje ćemo se, već sam rekao, načekati, jer morat će zakonodavac, sukladno odluci Ustavnog suda BiH, donijeti adekvatne odluke – naveo je Čović.

On je prokomentirao i izjavu Bakira Izetbegovića, predsjednika SDA, o tome da je potreban četvrti partner za formiranje vlasti na državnom nivou. Podsjećamo, Izetbegović je danas izjavio da se trenutno nagovještava koalicija pobjedničkih stranaka SDA – SNSD – HDZ BiH, ali da smatra da je tu potreban i četvrti partner.

-Ne znam šta Bakir govori. Znate da ja nikada ne komentiram tuđe izjave. Ako SDA želi biti u vlasti, onda im treba drugi partner. Mi sada ovdje isključivo govorimo o vlasti u Federaciji i kantonima – kazao je Čović.

Članovi Predsjedništva HNS-a dotakli su se i Deklaracije koja je usvojena u Saboru Republike Hrvatske.

-Ako mi svaki dan u BiH imamo komentar predstavnika neke administracije iz svijeta, koje uveliko komentiraju šta je dobro, a šta nije u BiH, to nije uplitanje u unutarnje stvari, a kada to kaže institucija kakva je Sabor Republike Hrvatske, onda to jeste uplitanje za te iste ljude. Ja osobno mislim da smo napravili dobru aktivnost, jer za mene je mnogo značajnije od same Deklaracije cjelodnevna rasprava u Saboru. Tvrdim da 90 posto ljudi koji su raspravljali u Saboru ne zna kako se uspostavlja vlast u BiH, koliko god oni to željeli. Tvrdim da 90 posto njih nije znalo da Hrvatima može neko izabrati člana Predsjedništva formalno, a kroz ovu raspravu su se upoznali s tim – rekao je Čović.

