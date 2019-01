Čović: Nismo uspjeli ostvariti sve što smo sebi postavili kao cilj

Značaj Hrvatskog narodnog sabora (HNS) danas je veći nego ikada i veći je od bilo koje pojedinačne političke stranke s hrvatskim predznakom, ustvrdio je predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a Dragan Čović podnoseći izvješće o radu HNS-a u protekle dvije godine.

-Ovo više nije borba za političku opciju, nego borba za svoj narod koji mora ostvariti jednakopravnost na cijelom teritoriju BiH. Isto tako, ovo je borba za našu domovinu BiH. U međuvremenu nismo uspjeli ostvariti sve što smo sebi postavili kao cilj. U prvom redu to se odnosi na izmjene Izbornoga zakona BiH. Neki su pokušali hrvatski narod dovesti na tu razinu da se vlast formira bez predstavnika Hrvata. Za taj projekt nisu se štedjele ni pare – poručio je Čović.

Osvrnuvši se se na izbor Željka Komšića u Predsjedništvo BiH, Čović je kazao kako je nedopustivo da Bošnjaci biraju hrvatske političke predstavnike.

-Jasno kažemo da je neprihvatljivo da za nas bilo tko bira. Stoga smo i zaključili na Predsjedništvu HNS-a da nećemo na razini Federacije BiH uspostaviti vlast s partnerima koji nisu spremni odmah, kao minimum minimuma, pristupiti izmjenama Izbornog zakona BiH u skladu s presudama Ustavnog suda – kazao je Čović.

Dodao je kako hrvatski narod neće dopustiti da bude uvučen u borbu između unitarizma i separatizma jer, kako je kazao, ni jedno ni drugo nije rješenje za BiH.

-Inzistiramo na federalizmu, na modelu kojeg možemo crpiti iz one dejtonske BiH, a kada ćemo doći do druge faze izmjene ustava to je pitanje za sve političke subjekte u BiH, a ne pitanje za pojedinca, za jednu političku stranku ili za jedan narod – kazao je Čović.

Istaknuo je kako je nastavak euroatlantskog puta najbolja opcija za Bosnu i Hercegovinu i hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, te dodao kako euroatlantske integracije imaju bezrezervnu podršku svih stranaka HNS-a, javlja Fena.

Autor: Fena