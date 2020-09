Čović: Nisam optimist kad je u pitanju formiranje nove Vlade FBiH

Nova Vlada FBiH može se napraviti za 24 sata, nakon što se riješi pitanje legitimnog predstavljanja ali , s obzirom da smo daleko od dogovora, nisam optimističan što se tiče neke nove Vlade Federacije , rekao je predsjdnik HDZ BiH i HNS-a Dragan Čović nakon sjednice Hrvatskog narodnog sabora.

Predsjedništvo Hrvatskog narodnog sabora (HNS) BiH održalo je sjednicu na kojoj su ključne teme bile aktivnosti oko Lokalnih izbora 2020. godine u BiH, kao i aktuelna politička situacija u državi.

Predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a BiH Dragan Čović kazao je kako su danas predane liste za Mostar.

– Ostale liste predane su davno, a još do 6. listopada imamo aktivnosti oko dopisnog glasovanja i onda smo u kampanji. Naša očekivanja su dobiti više načelnika i gradonačelnika u sredinama gdje smo brojniji kao narod i više vijećnika i općinskim ili gradskim vijećima nego što smo to dosad imali, na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine. Vjerujemo da je to realno – istaknuo je Čović.

Dodao je kako je HNS još jednom iskazao žaljenje što je Centralna izborna komisija izdvojila Mostar od drugih sredina odlukom da se lokalni izbori u Mostaru održe mjesec dana kasnije od ostatka države.

Podsjetio je da je sporazumom HDZ BiH – SDA o izmjenama Izbornog zakona BiH i izborima u Mostaru bilo predviđeno da se izbori u Mostaru održe u isto vrijeme kada i u ostalim bh. gradovima i općinama.

Komentirajući taj međustranački sporazum Čović je kazao “kako ga zabrinjava razina odnosa prema danoj riječi, pruženoj ruci, odnosno prema potpisanom sporazumu”.

– Sporazum potpisan upravo u Mostaru, a koji se tiče Mostara, imao je svoju drugu dimenziju oko Izbornog zakona i precizno je definirao da ćemo mi, HDZ i SDA, držeći se tih datuma od 17. rujna do 17. prosinca, dogovoriti elemente Izbornog zakona kako bi se riješilo pitanje legitimnog predstavljanja. Komentar gospodina Izetbegovića nakon naših razgovora ukazao je na neka potpuno drugačija promišljanja i zabrinjava nas razina odnosa prema potpisanom sporazumu , kazao je predsjednik HDZ-a BiH.

Po njegovim riječima, nedopustiva je negacija konstitutivnosti naroda u Bosni i Hercegovini.

– Dok imamo ovakav Ustav na taj način trebamo pokazati svoje domoljublje i osigurati da Bosna i Hercegovina funkcionira. Kad je u pitanju najava da će se i na niže razine spustiti fenomen Sejdić ili Komšić da bi se potpuno eliminirala konstitutivnost hrvatskog naroda, to će za nas biti neprihvatljivo. Moramo osigurati legitimno predstavljanje i hrvatskom narodu na svim razinama vlasti, to je početak i kraj – istaknuo je Čović.

U svjetlu svega toga Čović je naveo kako nije optimist kada je u pitanju formiranje nove Vlade Federacije BiH.

– Mi smo vrlo jasnog stava od početka kada je u pitanju Vlada FBiH. Taj stav je i danas potpuno isti i ja sam ga prenio kolegi Izetbegoviću, a to je da onog trenutka kad napravimo jasno partnerstvo na osnovu načela što želimo od Bosne i Hercegovine dugoročno, Vlada se može napraviti za 24 sata. Ali s obzirom da smo daleko od dogovora, nisam optimističan što se tiče neke nove Vlade Federacije -, kazao je Čović.

Kada je u pitanju posjeta srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika Zagrebu Čović je istaknuo kako je taj posjet bio višestruko koristan.

– Republika Hrvatska značajan je partner Bosni i Hercegovini i činjenica je da ćemo u vremenu koje je ispred nas imati jako puno sličnih susreta na različitim razinama i mislim da to uvelike može pomoći BiH. Mislim da stvari ne treba sakrivati pod tepih, mi smo krajnje podijeljeno društvo, a ovako smo nesavršeno organizirani. Ne vidim ni jednog razloga zašto se dominantni predvodnik srpskog naroda u BiH ne bi sastao s bilo kim u svijetu i apsolutno sam dao potporu tom susretu, rekao je je Čović.

Autor: Fena