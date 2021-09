Čović: Ne bude li legitimnog predstavljanja neće biti ni BiH

Dragan Čović, lider HDZ BiH i predsjednik HNS-a BiH danas je u Grabovici komentirao izjave visokog predstavnika u BiH, Christiana Schmidta u Njemačkoj.

– Christian Schmidt kao visoki predstavnik u BiH mislim da nije na bilo čijoj strani. I kada je govorio o ovome da imamo problem legitimnog predstavljanja govorio je i o zaštiti Bosne i Hercegovine. Jer, ako toga ne bude neće biti ni Bosne i Hercegovine. On samo štiti BiH i sva tri naroda i sve žitelje BiH – kazao je Čović, prenosi Avaz.



Istaknuo je da Ustav mora profunkcionirati.



– Ono što sam ja čuo od gospodina Schmidta i kroz dva službena razgovora koja smo imali je, prije svega, davanje šanse BiH da profunkcionira kao normalna država. Dok je ovakav Ustav njega ćemo slijepo podržavati. Kada dođe neki novi, ako smo ga u stanju napraviti, neće se nametnuti. Mi ga moramo dogovoriti, kao predstavnici politika u BiH i onda ćemo imati tak novi okvir koji ćemo opet morati poštivati. Lažno pozivanje na probosansko, neka mi neko objasni šta znači probosansko u Bosni i Hercegovini, lažne patriotizme u ime jedne političke opcije ili grupacije mislim da su besmisleni. Ja razmišljam o Bosni i Hercegovini kao svojoj domovini i zato riječi gospodina Schmidta, iako ne komentiram šta neko govori ja mislim da tražimo rješenja kako u ovoj godini kao neizbornoj završimo izborno zakonodavstvo i uvažio sve presude Suda u Strazburu, bez izuzetka – kazao je Čović.



Poručio je da će svi morati odraditi svoj dio posla.



– Do kraja septembra imat ćemo intenzivne razgovore da taj posao okončano do kraja i da se više ne trguje oko toga ima li Hrvata previše u institucijama ili premalo. Ustav i zakon to je okvir za naše ponašanje, a sve drugo smatrat ću rušenje Bosne i Hercegovine i ti iz Sarajeva koji danas glasno zagovaraju takve priče u biti su najveći rušitelji normalne evropske BiH pod plaštom neke građanske kakve li već – naveo je Čović.

Autor: Avaz.ba / Vijesti.ba